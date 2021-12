Muere el cantante argentino Elio Roca, hace 13 años cantó por última vez en RD

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante argentino Elio Roca, uno de los baladistas que descollaron en los años 70 y 80 con un amplio repertorio romántico, falleció el domingo. Tenía 78 años de edad.

Roberto Orlando Bracone Macceialli, su verdadero nombre, murió en una clínica en la provincia de Chaqueña, al norte de Argentina, donde estuvo recluido por una lumbalgía aguda, informó su hija Georgina Braccone, a través de la redes sociales.

Aunque también fue actor y político, en República Dominicana se conoce por temas románticos como "Yo quiero dibujarte", “Nadie me puede juzgar”, “Deseo ser tu amor”, "Te necesito tanto amor, te necesito" y por la versión en castellano de “Extraños en la noche”, entre otras. Una de sus últimas grabaciones fue “De mil amores”, en 1992.

Roca se había retirado de los escenarios, para incursionar activamente en el mundo de la política.

Hace 13 años, en noviembre de 2008, realizó varios conciertos en República Dominicana, de la mano del empresario artístico Raphy D´Oleo.

En su visita a Listín Diario se le vio muy gentil. Saludaba al personal de la prensa con un cariño y una alegría pocas veces vistas en ningún artista. Muy sencillo y super simpático, el cantante argentino mostró la mejor parte de un ser humano: su sencillez y su autenticidad.

Elio Roca no visitó con frecuencia la República Dominicana, aunque sí sus canciones son muy conocidas, por lo que cuenta con una legión de seguidores.

En entrevista con Listín Diario, el intérprete se defin como una persona muy sentimental, dispuesto en cualquier momento a expresarse y a escribir lo que siente.

De los años 60

Al mundo del espectáculo llegó a principios de la década del 60 del siglo pasado. “Cuando llegué estaban muy pegados Raphael de España, Camilo Sesto y Sandro de América. Camilo sigue la línea de Raphael y yo me voy más por el estilo de Sandro”, comentó.

En la entrevista contó que su madre siempre le relataba una anécdota de que cuando nació lloró bien fuerte, entonces la partera empezó a pegarle nalgadas bien fuertes; su madre protestó y la partera le respondió que el niño tenía una hermosa voz, pero que le pegaba para que afinara.

“Sí es cierto, mi madre siempre me decía que soy muy afinado porque la partera me pegó para que afinara, por eso me inicio en el canto desde el momento en que nací”.

+ De su vida

El nombre de pila de Elio Roca es Roberto Orlando Bracone, y nació en un pueblo muy pobre de Argentina de nombre Presidente Roque Saenz Peña.

“Nací como nace casi el 80 por ciento de la población mundial, en una casa de piso de tierra. Mi familia era muy pobre y desde muy chico, con los pies descalzos vendía pan”, confesó.

Luego agregó: “La gente me decía ‘Robertico, si me cantas te compro pan, entonces yo inmediatamente me ponía a cantar, y era el que más pan vendía de toda la comarca”.

Aparte del canto a Elio le fascinaba el fútbol. Llegó por primera vez a Buenos Aires en 1962 para jugar en Ferrocarril Oeste, pero tuvo un problema con un dirigente y se volvió a su pueblo antes que jugar en primera.

Al regresar a su pueblo se emplea como lustrador de lámparas. Una noche se va a un bar con unos amigos y allí le pidieron que cantara una canción.

“Cuando canté todos me pedía que hiciera otra. Esa noche se me acercó un señor, me dio una tarjeta y me dijo que si me gustaba cantar que lo llamara”, recordó.

Lo que Elio no se imaginó era que se trataba del productor de uno de los programas de aficionados más importantes de la televisión de Argentina.

“Cuando me decidí a ir inmediatamente me pusieron a cantar, el pianista que me estaba probando se paró y dijo pero de dónde sacaste esta joya”, añadió.

A las dos semanas Elio ya estaba cantando como un profesional en la televisión y a los tres meses grabó su primera producción.

La vida de Elio comenzó a cambiar, pero nunca cambiaron sus sentimientos ni su forma de ser.

“A pesar de que me convertí en un artista de renombre siempre fui el mismo. Ahora no entiendo porqué los cantantes de hoy pegan un tema y ya quieren andar con guardaespaldas. Nunca he andado con guardaespaldas ni he pretendido de nada”, afirmó en la entrevista en 2008.

Aunque parezca increíble Elio nunca necesitó de una empresa que promoviera su carrera. Según él, sus canciones se dieron a conocer en otros países porque cuando las escuchaban los admiradores llevaban los discos a otros países y así se convirtió sin proponérselo en un artista internacional.

“Alguien llevó mis discos a Venezuela; exploté allá, de ahí me di a conocer en Miami, luego en Los Ángeles y una noche me vio Edmon Elías en el Madison Square Garden y me dijo: - Tienes que cantar en Santo Domingo”. Desde entonces llegó a presentarse al menos en cinco ocasiones.

Elio reconoce que tal vez fue un fallo de su parte no contar con una empresa que manejara su carrera, pero aún así, asegura que no la necesitó.

Su carrera no sólo estuvo marcada por los éxitos discográficos, Elio filmó varias películas de cine y también tuvo una destacada participación en telenovelas.

En 1986 paró de cantar pero regresó en el 1996, presentado un show en Colombia, el que grabó como una de sus mejores presentaciones.