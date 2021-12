Xiomara Fortuna y Amenazzy en la lista de los 35 álbumes bilingües y en español de 2021, según Rolling Stone

Redacción digital

Los dominicanos Xiomara Fortuna y José Daniel Betances, mejor conocido como El Nene La Amenazzy, forman parte de los 35 artistas con los mejores álbumes bilingües y en español, publicado por la revista Rolling Stone.

La revista Rolling Stone se especializa en música y cultura popular y es presentada a la ciudadanía de manera mensual.

Fortuna y su álbum 'Viendoaver' ocupan la posición número 7, mientras que la Amenazzy se encuentra en la posición 27 con su disco 'Santo Niño'.

La revista señala que Xiomara Fortuna en Viendoaver presenta nuevas influencias del dembow, el reggae y el trap, reinventando cuentos populares místicos en "Cabala", con Carolina Camacho, y entregando un entusiasta himno de orgullo negro junto al rapero Acentoh en "Afro E".

Mientras que de la Amenzzy destacan las colaboraciones que combinan el trap y el romantiqueo, con reggaeton y R&B que se adapta a la narración “romántica y sentimental, y lanza su energía basada en el placer en temas como Adderall y Ahí Ahí, un corte con su compañero cibaeno Don Miguelo”.

La lista de mayor a menor la componen también Big Soto, con 'El buen viaje'; Mas Aya, con 'Máscaras'; Nicki Nicole, con 'Parte De Mí'; ElArturo, con su álbum 'Y Qué'; Las Marías, con 'CINE'; La Santa Cecilia, con 'Quiero Verte Feliz'; Jhay Cortez, con 'Timelezz'.

Además María Isabel, con 'espero que seas muy infeliz sin mí'; Ed Maverick, con su dico 'Eduardo'; Nino Augustine, con 'Global Ninz'; Elvis Costello, con el álbum 'Modelo español'; Randy, con 'Romances De Una Nota 2021, Vol 2'; Calibre 50, con 'Vamos Bien'.

También Helado Negro, con 'Far In'; Sech, con su álbum '42'; Diamante Eléctrico, con 'Mira Lo Que Me Hiciste Hacer'; Eladio Carrión, con 'Monarca'; Javiera Mena, con 'I. Entusiasmo; Alea, 'Alborotá'; Bomba Estéreo, con 'Deja'; Mon Laferte, 'Seis'.

Le siguen Zoé, con 'Sonidos De Karmática Resonancia'; Myke Towers, y su álbum 'Lyke Mike'; Petrona Martinez, y 'Ancestras'; Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta, con 'Salswing!'; Xenia Rubinos, con 'Una Rosa'; Álvaro Díaz, con 'Felicilandia'; Juanes, u su álbum 'Orígenes'; Natalia Lafourcade, 'Un Canto Por México, Vol 2'; Mabiland, con 'Niñxs Rotxs'; Cimafunk, con 'El Alimento'; C. Tangana, con su disco 'El Madrileño' y Rauw Alejandro, con 'Vice Versa'.