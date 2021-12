Dj Adoni: No cobra a artistas por sonarlos

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Sus mezclas, sus populares frases, junto el estilo de música que comparte en su canal de YouTube, con más de un millón de seguidores, y las fiestas que ameniza, han hecho de Julio Adonis Gross, mejor conocido como Dj Adoni, un fenómeno de masas.

Pero muchas preguntas han surgido alrededor del Dj dominicano, oriundo de San Francisco de Macorís, criado en Los Mina y residente en Estados Unidos, que de manera ecuánime ha sabido responder ante la prensa de su país.

Sorprendió que para el alcance y la pegada que tiene Dj Adonis, ante un inmenso conglomerado de consumidores en toda Latinoamérica y parte de Europa, no cobre a los artistas para colocar sus temas musicales.

Es usual, aquí en República Dominicana, que los Djs cobren a los artistas por la colocación de canciones. Es tan eficaz esta difusión que una gran cantidad de éxitos musicales, en muchas ocasiones, se han valido de esta plataforma para lograr la pegada.

DJ Adoni dijo no cobrar a ningún artista para colocar su música. “Nunca lo he hecho, ni lo voy hacer”, dijo confiado, a pesar de estar consciente del negocio que eso significa para su proyecto.

“Pero con mi actitud no estoy diciendo que como yo lo hago esté bien o como lo hacen los otros djs está mal. No, quizás yo lo estoy haciendo mal y ellos bien. Pero no he querido tomarle dinero a ningún artista para difundir su música, porque no me parece justo y porque sé que eso al final de cuenta podría traerme algún tipo de inconvenientes.

Dj Adoni, no canta, no toca ningún instrumento, no escribe canciones ¿Se considera Dj Adoni un artista? Se le preguntó.

Al joven no le cae bien que para demeritar su trabajo lo califiquen como un “toca platos”. De su trabajo explicó que saber mezclar la música y que la gente se la disfrute es un arte. “Poner música es un arte”, asegura, más en su caso, su propuesta viene acompañada una serie de frases populares que han sido del agrado de sus seguidores.

“Mucha gente no entiende este trabajo, debemos cuidar la música, que el público no se caiga. En mis shows la gente va a pasarla bien, se gozan la música que coloco y las frases que he creado, además que tenemos dos temas muy pegados ahora es también un gran atractivo.

Con Farruko

El cantante puertorriqueño Farruko integró a su compañía “Carbon Fiber Music” a DJ Adoni, esto ha significado un importante empuje para el joven mezclador dominicano.

Dos temas

Para la empresa ya ha grabado dos temas “El incomprendido”, junto a Farruko y “Romo Remix” junto a Farruko y El Experimento.

Colaboraciones

Con la frase “la opinión es tuya y a vida es mía” DJ Adoni anunció que viene una colaboración muy importante con exponentes urbanos de gran trascendencia artística, pero del cual aún no puede revelar los nombres.