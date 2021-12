Billie Eilish: en las puertas de los 20 años como genuina representante de la ansiedad de los adolescentes en el siglo XXI

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

La cantante Billie Eilish se encuentra en las puertas de los 20 años, que cumplirá este sábado 18, una edad que la encuentra en un sólido momento en su carrera musical y vista como genuina representante de la ansiedad de los adolescentes en el siglo XXI.

Es una de las cantantes juveniles más destacadas del momento y a causa de que en sus temas mediante letras íntimas y dolorosas expresa sus vivencias y sus pensamientos, por lo que muchos de su generación se identifican con el contenido de su propuesta musical.

"No me siento feliz, así que, ¿por qué tendría que hacer canciones felices?", es una de las frases que ha pronunciado la artista cuando le han preguntado por las letras de sus composiciones, y además, en una ocasión expresó que la famosa cantante Lana del Rey ha influido en su estilo musical.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, conocida en el mundo de la música como "Billie Eilish", es una artista pop estadounidense de ascendencia holandesa y escocesa, nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California.

Eilish es hija de Maggie Baird y Patrick O'Connell, dos celebridades que formaron parte del mundo del entretenimiento en Estados Unidos cuando se dedicaron a ser músicos, compositores, actores y directores en la industria del cine de Hollywood.

El también músico Finneas Baird O'Connell, es su hermano, y es quien se ha dedicado a componer y producir la mayoría de las canciones que interpreta la cantante.

+ Primeros años

Su niñez transcurrió en el sector de Highland Park y asistió a varias audiciones en las que se buscaban talentos infantiles, lo que le ayudó a formar parte del Coro de Niños de Los Ángeles con tan solo ocho años.

Por otra parte, fue educada en casa de sus progenitores debido a que ellos no estaban de acuerdo con la educación escolar. Maggie y Patrick además la animaron a expresarse a través del arte, por lo que tomó clases de actuación, de música y de composición.

+Síndrome de Tourotte

La cantante confesó que de pequeña fue diagnosticada con síndrome de Tourette, un trastorno del sistema nervioso que causa tics en los niños y jóvenes que los sufren.

En ella, la enfermedad repercutió de manera que movía las cejas y los ojos, y también hizo que se sintiera depresiva desde su niñez. Pese a eso, en la música encontró lo que en sus palabras "la hace sentir bien".

+ Cantante exitosa

Inspirándose en la serie "The Walking Dead", a sus 11 años escribió su primer tema musical y a día de hoy es escuchada mundialmente por millones de personas que se sienten identificados con las canciones del genero pop y variantes como indie pop, electropop y pop alternativo que ella interpreta.

Su carrera profesional inició cuando lanzó la canción “Ocean Eyes”, vía la plataforma de streaming musical SoundClound, luego de ser contrada a sus catorce años por la compañía discográfica Interscope Records.

Desde entonces, se ha destacado en el mundo de la música, llegando a vender mas de 4.5 millones de discos en el planeta tierra e interpretando sus exitosas canciones en grandes escenarios de diferentes países.

Entre sus obras musicales más notorias están los temas “Lovely”, “Bad Guy” “When the Party's Over”, “Bury a Friend”, “Ocean Eyes” y “Idontwannabeyouanymore”.

La californiana también ha ejercido el rol de directora, puesto que dirigió el video de su canción “Xanny”, estrenada el 29 de marzo de 2019 y que en la actualidad cuenta con más de 100 millones de visualizaciones en YouTube.

+ Logros

En 2019, lanzó el exitoso álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, el cual se posicionó como número en Estados Unidos y en Reino Unido.

La súper estrella marcó un hito cuando se convirtió en la cantante más joven en ser nominada en cuatro categorías de los Grammys (mejor nuevo artista, canción, grabación y álbum del año).

Ha su corta edad ha obtenido dos premios American Music, tres MTV Video Music Awards, un Brit Award, dos Guinness World Records y cinco galardones entregados por la academia Grammy.

+ Estilo

La amante del color amarillo tiene tres tatuajes, uno en la mano, uno la costilla y otro en el pecho, y suele llevar ropa grande de sus marcas favoritas, Chanel, Prada y Louis Vuitton, lo que ha llamado la atención del publico que sigue su carrera.

Adicionalmente, gracias a su estilo original y neogótico (el cual representa en sus vídeos musicales y en las publicaciones que hace en sus redes sociales), ha sobresalido entre otras artistas de su generación.

+ Alcance

Más de 51 millones de oyentes consumen su música mensualmente en Spotify, mientras que en Youtube cuenta con aproximadamente 45 millones de suscriptores, sumando a eso los casi 100 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Vida amorosa. Anteriormente, Billie salía con el rapero Brandon Adams, pero en la actualidad tiene un noviazgo con Matthew Tyler Vorce, un actor conocido por películas como “Itsy Bitsy Spiders” y “I Wasn’t Me”, con quien lleva una relación que ante la mirada publica es vista como amorosa y estable.