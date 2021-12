Chris Noth, actor de “Sex and the City”, es acusado de agresión sexual por dos mujeres

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Chris Noth, el actor que le da vida a Mr. Big en la famosa serie “Sex and the City”, fue acusado por dos mujeres de agresión sexual.

Las acusaciones fuero publicado en el medio The Hollywood Reporter, el cual señala que las dos mujeres identificadas como Zoe, de 40 años, y Lily, de 31, no se conocen entre sí, dieron su testimonio a la publicación por separado y con meses de diferencia.

Narran que los hechos que ocurrieron, según explica, en Los Ángeles en 2004 y la otra, en Nueva York en 2015.

Lily, ahora periodista, se acercó al citado medio en agosto. "No estoy segura de cómo se hace con este tipo de historia y cómo se encuentra a las otras víctimas", escribió en un correo electrónico.

Mientras que Zoe lo hizo en octubre. Ella todavía trabaja en la industria del entretenimiento y teme las repercusiones si se conoce su identidad. Pero "ver que estaba repitiendo su papel en Sex and the City hizo que me despertara algo", dijo. "Durante tantos años, lo enterré". Decidió que era hora de "intentar hacer público su identidad".

El actor, quien es parte de la secuela de la serie 'And just like that', que emite HBO Max, negó las acusaciones.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados", aseguró.

Añadió, además, que no sabe por qué las acusaciones se han producido ahora. "No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres ".