Amelia Vega, la tendencia favorita de los dominicanos tras otro Miss Universo

Yariel Ferreras

Santo Domingo, RD

Otro año y otro Miss Universo que pasa. Y que Amelia Vega vuelve a ser tendencia, por el recuerdo de su víctoria en 2003 para los dominicanos.

En esta ocasión, el concurso de belleza se llevó a cabo anoche en Eilat, Israel.

La elegida a representar la patria y cultura dominicana, Debbie Aflalo, quedó fuera del top 16 en la aclamada noche, siendo eliminada prácticamente en la primera ronda del concurso.

Tras la pronta eliminación de Aflalo y la desilusión del país, comenzaron a surgir diversos comentarios a través de las redes sociales sobre otra derrota para República Dominicana en el certamen, aprovechando la oportunidad para mencionar a la que una vez nos representó y se coronó.

Amelia Vega, conocida por haber participado en Miss Universo y además de eso, haber ganado el certamen. Es la primera y hasta ahora única dominicana con el título de ganadora.

La modelo y también cantante nacida en Santiago de los Caballeros participó en la edición del año 2003 con 18 años de edad.

Muchos de sus seguidores antes del evento suelen publicar fotografías o comentarios sobre ella, memorando aquellos tiempos en los que Amelia brilló en las pasarelas de la quincuagésima segunda entrega, celebrada en Panamá.

“Cada vez que hay Miss Universo, Amelia es tendencia”, fue uno de los tweets que publicó uno de los miembros de su fanaticada.

Amelia Vega también estuvo al tanto del concurso. La ex miss dijo que no haría ningún comentario y recalcó que no le gusta ofender a nadie porque “uno tiene sentimientos con la gente de su país y vamos a respetar eso”.

Agregó que se pone más nerviosa viendo el concurso que cuando estaba concursando, incluso cuando vio su propia participación a pesar de que ya sabía lo que iba a ocurrir, no pudo controlar los nervios.

Miss Universo 2021

Ayer fue celebrada la septuagésima edición del Miss Universo, donde 80 participantes esperaban ser elegidas como la mujer más bella del universo por sus dotes y belleza.

Durante el proceso de selección, el concurso pasa por cinco eliminatorias. De las ochenta chicas, primero eligieron 16: Aruba, Colombia, Francia, Gran Bretaña, India, Japón, Panamá, Paraguay, Filipinas, Puerto Rico, Singapur, Sudáfrica, Bahamas, Estados Unidos, Venezuela y Vietnam.

Luego de la ronda de vestidos de baño fueron seleccionadas 10: Aruba, Colombia, Francia, India, Puerto Rico, Sudáfrica, Estados Unidos, Paraguay, Filipinas y Bahamas.

El top 5 fue seleccionado luego de presentarse las diez restantes con su traje de gala. Colombia, India, Paraguay, Filipinas y Sudáfrica.

Finalmente, la tensión cayó sobre tres de las cinco modelos mencionadas: India, Sudáfrica y Paraguay.

Para finalizar la noche, con lágrimas de alegría fue coronada como Miss Universo 2021 la representante de India, Harnaaz Sandhu.