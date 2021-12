El regaño de una dominicana a Ricardo Arjona en plena calle de Nueva York

Santo Domingo, RD.

El cantautor, compositor y arreglista guatemalteco Ricardo Arjona, utilizó su cuenta en la red social de Instagram para contar cómo una dominicana lo regañó en una calle de Nueva York, por comer Hot Dog “trepado en una fuente”.

De acuerdo al artista, el regaño fue hecho con “la gracia que el universo le confirió a los dominicanos”.

Aseguró que las primeras palabras de la mujer, de quien prefirió no revelar su nombre, fueron “muchacho, tú ta´ loco”, para luego confesarle que no había podido conseguir una boleta para el concierto que dará en esa ciudad.

“Acepte su regaño, aunque le hice entender que de no ser tan callejero y ajeno al glamour no hubiese tenido la dicha de conocer a una belleza como ella, solo sonrió y volvió a repetir... TU TA LOCO. Vendrá conmigo al concierto. Ya tenemos una cita. No diré su nombre, me pidió discreción”, concluyó el artista quien posteo una foto de la mujer con un Hot Dog en la mano.

Ricardo Arjona anunció su tour “Blanco y Negro 2022” por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La presentación del artista en Nueva York será el próximo 22 de mayo.