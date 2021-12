Sarah Jessica Parker, más Carrie Bradshaw que nunca en el estreno de 'And Just Like That'

Europa Press

Madrid, España

¡Por fin llegó el día! Este jueves se estrena en HBO Max 'And Just Like That', la secuela de una serie que marcó a varias generaciones, 'Sexo en Nueva York', que a lo largo de seis temporadas desgranó las aventuras y desventuras de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York y Samantha Jones, con la ciudad de Nueva York como quinta protagonista.

La serie favorita de muchas chicas que hoy rozamos la cuarentena y que, gracias a estas cuatro amigas descubrimos hasta qué punto la moda es un arte y cómo las mujeres podemos llevar la voz cantante en lo que a nuestras relaciones o a nuestro trabajo se refiere.

Después de meses de rodaje en los que se han filtrado numerosas imágenes y en la que nos han puesto los dientes muy largos, este miércoles se ha estrenado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (no podía ser de otra manera) la secuela más esperada de los últimos tiempos, 'And Just Like That' con la presencia del elenco al completo.

Con la ausencia de Kim Catrall (Samantha Jones) por su supuesta enemistad con Sarah Jessica Parker la secuela de 'Sexo en Nueva York' supone un reencuentro en el que Carrie, Miranda y Charlotte, ya rozando los 50 años, reviven sus aventuras por las calles de Manhattan donde las conocimos hace dos décadas.

Más Carrie Bradshaw que nunca, Sarah Jessica Parker se ha convertido en la protagonista fashion del día gracias a su espectacular look en la premiére de 'And Just Like That'. Una oda al personaje que ha marcado su carrera luciendo un impresionante diseño de Oscar de la Renta homenaje al icónico tutú rosa que lucía en la cabecera de la serie en sus primeras temporadas.

Un elegantísimo vestido en color gris acero con escote corazón y voluminosa falda de tul con varias capas en gris y rosa pálido, con capa con aplicaciones metalizadas incluida cerrada al cuello gracias a dos gargantillas de cristales.

Con un favorecedor moño alto - tan Carrie que por poco nos hace soltar una lagrimilla - Sarah Jessica, que acudió al estreno acompañada por su marido, Matthew Broderick, y su hijo mayor, James, optó por unos altísimos stilettos de su propia firma, SJP, en color rosa satén.

Una 'infidelidad' a Manolo Blahnik (diseñador fetiche de su personaje) que no podemos menos que perdonarle. Una oda a Carrie Bradshaw que nos ha ¡enamorado!