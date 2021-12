Lolita Flores: "Me encantaría cantar con Maluma"

Pachico Tejada

Santo Domingo

Lolita Flores está consciente de que lo suyo no es el reguetón, porque aparte del tema generacional, no lo ve como un estilo que pueda incluir en la personalidad que tiene al interpretar.

Eso sí, por cantar junto al colombiano Maluma se lo pensaría. Es lo que ha dicho en un encuentro de medios de comunicación celebrado en el hotel Intercontinental de Santo Domingo, a propósito de su concierto “Todo de mí”, que presentará aquí el día 19 de este mes.

“Tal vez me da algún día hacer reguetón, no sé, me encantaría cantar con Maluma, por ejemplo”, expresó la cantante y actriz española.

En esa lista incluye además más artistas de este tiempo como su compatriota Rosalía, y al cubano Leoni Torres, quien ya ha grabado con su hermana, Rosario.

A la intérprete de “La fama”, la que valora porque “se lo está currando mucho, es muy joven, y ahora mismo es mundialmente conocida”, pero añade que hay que esperar un poquito para hacer algo juntas.

Integrante de una de las familias de artistas más respetadas de España, y que encabezaban sus legendarios padres, Lola Flores y Antonio González “El Pescaílla, y sus hermanos, Antonio (fallecido en 1995) y Rosario, defendió que nunca ha llevado una vida de artista, en términos de comportarse como una diva.

“Soy una artista porque lo soy, porque lo siento así, lo llevo en mis genes, pero luego me gusta ser una persona normal, y eso a mis hijos se los inculqué desde pequeños”, explicó.

Nueva generación Flores

“Al escuchar a mi padre me dije: eso es lo que yo voy a hacer, y ya a los once años mi inclinación a pasarme Elena y Guillermo Furiase, son sus hijos, la primera actriz y el segundo cantante, quienes junto a Alba Flores, su sobrina, y conocida por las serie “Vis a vis”, pero sobre todo, por su papel de Nairobi en “La casa de papel”, y son parte de la nueva generación artística de esta dinastía gitana.

Al hablar de ellos, explica que no han querido hacer carrera apoyándose en su apellido, sino que han decidido andar su camino solos para ser valorados por su talento.

“A mí me parece perfecto, porque ellos saben lo que quieren hacer, como quieren subirse a un escenario y tienen todo el derecho del mundo a currar y ser currante, porque eso lo llevan en su sangre, en su ADN, en sus genes como hemos sido toda mi familia”, valoró la intérprete..

¿Retiro?

Con 46 años de carrera y 63 de edad, María Dolores González Flores, nombre real de la artista, externó su deseo de retirarse, para dar más calor a su familia, y sobre todo, pasar más tiempo con su nieto, Noah, de tres años, del que dice: “es el amor de mi vida”. “A lo mejor hago una girita de despedida el año que viene. Yo diré de despedida, seguramente después no me despediré”, comenta entre risas.

Cercana, directa y cálida, como lo han sido también los demás miembros de su familia, Lolita confesó que la necesidad de ver a su nieto la llevó a “escaparse” de su casa cuando el mundo estaba en cuarentena por el Covid-19. “A los 15 días de estar confinada agarré un taxi y me fui a verlo, porque ya no podía más, ahora ya que ha pasa´o, lo digo; no me pilló nadie, gracias a Dios”, dijo, y que ese tiempo lo pasó como todos, con mucho miedo, un susto que en su momento ella externó a través de sus redes sociales.

Regreso

Lolita, cantante de temas como “Amor, amor”, “No renunciaré”, “Estúpido”, y muchos otros que la hicieron una de las favoritas en República Dominicana, desde mediados de la década 70, recordó su primera visita por esos años, cuando se presentó en el hotel Lina, hoy Barceló Santo Domingo.

Ahora volverá para reunirse con su público dominicano en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en un concierto del que dijo, no faltarán sus canciones de siempre, y homenajes a su madre, Lola Flores, su padre “El Pescaílla” y su hermano Antonio.

Redes sociales.

Lolita dijo que sus redes sociales las maneja ella misma, y que cuando no entiende cómo publicar alguna cosa pide ayuda. “Y quitando Twitter, que me fui, porque no me gustó un comentario que hicieron sobre mí”, explicó, y que le dio mucha pena por sus seguidores, pero sigue teniendo Facebook e Instagram.

Actriz

Lolita Flores no se limita y con la misma pasión con la que ha encarado su carrera musical, hace 11 años que decidió apartar el canto y se dedicó a hacer teatro. “He hecho desde clásicos, dramas, comedias”, explicó, y que ha recorrido España en los teatros más importantes de ese país. En 2002 ganó el premio Goya a Actriz revelación por su actuación en la película “Rencor”, de Miguel Albaladejo.