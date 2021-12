El Alfa regala un anillo de 40 puntos de diamante a la mujer que no le pidió nada "y ahora lo tiene todo"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Alba Rosa es la musa de una boda de inspiración luego de 17 años de unión libre con El Alfa, quien la describió como "una mujer que se ganó todo de mí a cambio de nada" y además de una gran celebración le obsequió un anillo de diamante de 40 puntos.

El Alfa introdujo el regalo: "Ella no pidió diamante, no pidió carro, no pidió apartamento, solamente pidió que llevara nuestro matrimonio, nuestros hijos y familia al altar de Dios y haciendo eso le va a tocar todo porque ahora es para ella que voy a vivir".

La boda de Alba Rosa y El Alfa, el domingo, fue tendencia en el país y solo las fotografías compartidas por el exponente urbano El Alfa de su boda con Alba Rosa generaron en 24 horas un total de 1 millón 332 mil 196 me gusta y 36,757 comentarios. Esto sin contar las generadas en múltiples post de Instagram de personas y medios de comunicación.

Invitados de grandes ligas como David Ortiz, el influencer Santiago Matías, el urbano Tito El Bambino y Chiquito Timbal.

La celebración de la boda era un secreto bien guardado por el exponente que había anunciado su presencia en el país el pasado fin de semana para presentar su lujoso vehículo Bugatti en un car show.

Sin embargo, el portal MasVip develó el real motivo de su visita y era la boda con su compañera sentimenal de hace 17 años y con quien tiene dos hijos.

Pasadas las 3:00 de la tarde del domingo al hotel El Embajador de Santo Domingo comenzaron a llegar invitados en carros de lujo, que en algunos casos es parte del fronteo como código de presencia en el ambiente urbano.

Como era de esperarse, El Alfa llegó a bordo de su Bugatti, acompañado de sus hijos y llevando un traje blanco y negro Tom Ford.

En la gala empezaron a verse a los grandes ligas y figuras de la farándula como el expelotero David Ortiz, el cantante Kiko El Crazy, el músico Rafael Berroa de "Chiquito Team Band", el urbano puertorriqueño Tito el Bambino, el urbano local Yomel el Meloso y el influencer Santiago Matías (que esa madrugada celebraba 40 años de vida).

La fiesta fue por todo lo alto y bien gozada con agrupaciones en vivo de merengue, salsa y bachaa. A la música urbana no le tocó ni un set.

El bachatero Anthony Santos (El Mayimbe), el merenguero Toño Rosario y el salsero Víctor Manuelle fueron el plato fuerte de los presentes en la ceremonia.

Uno de los niños de la pareja de esposos dio muestra de ser un gran bailarín. Se tiró a la tarima y bailaba más que cualquiera. Lo hizo mientras Víctor Manuel cantaba, al igual que cuando lo hizo el merenguero Toño Rosario.

Con su guitarra en manos, llegó el Mayimbe Anthony Santos para amenizar uno de los momentos más disfrutados por la elegante concurrencia.

"Vete" fue uno de los temas más coreados por los presentes.

El Alfa reveló que "El Mayimbe" le dijo que si su esposa era feliz con su música él cantaría gratis en la ceremonia, lo que es una muestra más de que la relación vale más que el dinero.

Qué mejor regalo de boda que ese.

Los seguidores del Alfa celebraron la presencia de Santos y uno de ellos así lo definió: el mejor de la bachata con el mejor del dembow.

Cuando Victor Manuelle cantó le dedicó "Besame" a los esposos y ellos juntos abrazados fueron cómplices de ese lindo momento. Las mujeres corearon con fuerza cuando interpretó: "he tratado de olvidarte y no puedo...".

En una de las horas felices hubo una descarga salsera, de manera improvisada, entre las figuras presentes con Chiquito Team Band a la cabeza.

En la fiesta el Alfa dedicó palabras a su esposa: "Para mí no existe un ángel como tú" y grito a los cuatro vientos el amor que siente por Alba Rosa, que se veía esplendorosa con su vestido asesorado por Jorge David Pérez.

Las imágenes de Jochy Fersobe ya certificaban la unión y el mismo Alfa compartió algunas en su Instagram la misma noche del domingo.

Junto a las imágenes, en Instagram, remató su noche de pasión: “Hoy el cielo está de fiesta, di el paso más importante en mi vida poniendo mi matrimonio y mi familia en las manos de Dios. A partir de este momento mis días en la música y el mundo de la perdición están contado".

Luego agregó: "¡En 4 años le voy a entregar mi alma a Dios!! Mi meta es ser el mejor esposo, padre e hijo mi familia se lo merece!! Alba eres la mejor esposa del mundo soy El Alfa y Emanuel gracias a ti.. Hoy empiezo a vivir solo para ti.... Te amo Dios, todo se lo debo a Dios???? #amen".

Durante la noche del domingo y el lunes la pareja ha recibido miles de comentarios de felicitaciones en las redes, incluyendo el del comediante Fausto Mata: "Felicidades Alfa el Jefe, envidio no tu Bugatti, sino que encontraste tu media naranja y yo he sido un fracaso en eso. Jajajaajaja, bendición a esa unión hermano, que papa Dios me los bendiga".

Por igual, cibernautas se inventaron muchos memes porque al intérprete de "Singapur" en las fotografías se le vio junto a Alba Rosa con un rostro duro, sin sonrisa, pero era evidente que la emoción lo traicionaba.