Johnny Ventura y Johnny Pacheco en la memoria de Rubén Blades

Francis Rodríguez

Nueva York

El cantante y compositor, Rubén Blades sedujo una vez más la ciudad de los rascacielos, durante un concierto cargado de nostalgias, salsa, swing y jazz en el que, además, recordó el legado de dos iconos dominicanos: Johnny Ventura y Johnny Pacheco.

Blades, quien tuvo una única presentación en el Hulu Theater del Madison Square Garden el pasado jueves 2, incluyó en su repertorio el tema “Todos vuelven”, del autor y compositor peruano Cesar Miró, en un escenario en el que se proyectaron imágenes a gran escala de Ventura y de Pacheco, así como del cantante José José y de los músicos puertorriqueños Cheo Feliciano y Tito Rojas, entre otros.

“La muerte solo comienza con el olvido, mientras los recordemos ellos vivirán”, resaltó Blades durante su emotiva actuación.

El reencuentro de la leyenda de la música latina con el público neoyorkino fue sin dudas memorable. Y es que Blades, artífice de una extensa obra narrativa y musical, se colocó en un trayecto diferente al del ritmo que ha abrazado por alrededor de cinco decadas.

El artista de 73 años cantó emblemáticos temas de salsa y son, entre los que figuran “Paula C.”, “Pedro Navaja”, “Pablo pueblo” y “Ligia Elena” y logró además desdoblarse con maestría para interpretar en inglés estándares de la era del swing como “Watch What Happens”, una canción conocida en las voces de Frank Sinatra y de Tony Bennett.

La función, que tuvo como invitada especial a la cantante y actriz americana Luba

Mason, esposa de Blades, también registró una anécdota de Johnny Pacheco, quien en ese momento dirigía la Fania All Stars.

“Compuse el tema Juan Pachanga con arreglos de Louie Ramírez y a Pacheco le

gustó, entonces acordamos que el tema estaría en una próxima producción de Fania. El destino de la canción cambió un día en 1977 en el que yo ya estaba preparando todo para que otro la grabara, pero a esa persona se le hizo tarde. De repente, Pacheco dijo que no esperaba un minuto más y me pidió que entrara al estudio y que grabara la canción, así fue como afortunadamente terminé cantándola, de forma inesperada”, recordó sobre la canción que se convirtió en éxito.

El cantante, recién nombrado Persona del Año por la Academia Latina de Grabación, hizo una parada en la ciudad como parte de la gira ‘Salswing Tour’, homónima de su más reciente disco “Salswing!”, una propuesta de corte retrospectiva con la que recorre ocho de las principales ciudades de Estados Unidos y por el que recibió el premio al álbum del año de manos de la referida academia.

Blades, ganador de 10 Grammy Latino quien reside en Nueva York, fue galardonado por partida doble durante esa misma entrega en la que además se llevó el premio a mejor álbum de salsa por “Salsa Plus”, ambos álbumes editados junto al panameño Roberto Delgado y su orquesta.

Roberto Delgado y su Big Band le acompañaron en el escenario dejando en evidencia una mancuerna de alto calibre que les granjeó las más fervientes ovaciones durante todo el concierto.

Pero esta no es la primera vez que Blades, graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, coquetea con el jazz y el swing. Blades ha explorado en otras ocasiones los lazos entre la música afrocubana y el jazz y en 2004 fue posible verte en escena junto al celebre Wynton Marsalis y la orquesta del Jazz at Lincoln Center.

El multifacético artista esta imparable en estos días no solo con la gira que lo ocupa en estos días, sino también con su rol de actor. Blades, quien entre sus créditos como actor registra su participación en las cintas “Safe House”, “Spin”, “Once Upon a Time in Mexico” y “The Counselor”, entre otras, aprovechó para recordar durante el concierto que es posible verle también metido en un mundo de zombis en la piel del personaje, ‘Daniel Salazar’ en la séptima temporada de la serie “Fear The Walking Dead”.

“Hay mucha emoción en esta temporada, mucha acción, no se lo pueden perder”, concluyó.