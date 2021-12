Simu Liu, actor de "Shang-Chi", rescata perrita "Chopa" en calle de Santo Domingo y la adopta

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Las mascota de Simu Liu, el primer actor de origen asiático en liderear una película de Marvel, es dominicana. La rescató de una calle de Santo Domingo mientras filmaba aquí la película "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", según contó el mismo a "People VIP".

A la perrita le puso el nombre de "Chopa", con la que aseguró tuvo una conexión inmediata desde que la vio y ahora vive como "una princesa".

El nombre de "Chopa" proviene de la jerga dominicana y suele ser despectivo, pero en otra cultura puede resultar gracioso, por lo que se desprende que al actor simplemente le pareció graciosa la expresión escuchada aquí. (La palabra chopa viene de "shopper", adaptada aquí después de la invasión norteamericana del 1916, y alude a personas que se ocupan de servicios domésticos).

El portal de People en Español reseña la entrevista en la que el actor cuenta que durante la filmación del largometraje en la ciudad de Santo Domingo había varios perros callejeros como parte de una de las escenas y ahí se puso a jugar con ellos, encontrándose con la perrita y decidió adoptarla.

"Siento que todos los perros que me he encontrado en la República Dominicana, en el refugio o la calle, tienen un comportamiento maravilloso. Todos son gentiles, dulces y buenos. De verdad me conmovieron y se lo recomiendo a todos… si estás en la República Dominicana o si estás considerando tener un perro, en vez de comprarlo, adóptalo", dijo citado por People.

Simu Liu, de 32 años, contó en su Instagram que “Chopa" vive una vida de princesa en su casa y es feliz con los abrazos, "incluso más que cuando la conocí en la República Dominicana".

La mascota es juguetona, agregó, "y no dudará en subirse a la cama, silla, sofá en cualquier momento para poder sentarse junto a ti. Ella es infinitamente dulce y siempre vigilante, captando mis señales más sutiles".

Luego agregó: "Ella es infinitamente dulce y siempre vigilante, captando mis señales más sutiles. Considerándolo todo, una de las mejores decisiones que he tomado".

Simu Liu es el protagonista de la película de superhéroes "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", en la que Hollywood abraza la cultura asiática en un nuevo esfuerzo de integración de Disney.

Entre sus obras notables se destaca el rol de Jung en la comedia de situación "Kim's Convenience", de la cadena CBC Television.

Recibió nominaciones a los ACTRA Awards y Canadian Screen Awards por su trabajo en la serie Blood & Water", refiere Wikipedia.

