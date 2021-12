Grandes clásicos del cine: "Ser o no ser"

Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

“To Be or Not To Be” es la primera línea del monólogo de la obra Hamlet de William Shaskepeare, escrita alrededor del año 1600. Este artículo hace referencia a una comedia realizada en 1942, por uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos: el alemán Ernst Lubitsch.

El cine como medio de expresión a través de sus imágenes, ha sido utilizado en diversas ocasiones para llevar algunas ideas al gran público a través de la comedia.

Esto lo entendió perfectamente Charles Chaplin e hizo su aporte de forma satírica con la película del 1940 “El Gran Dictador” donde ridiculiza a Hitler, por lo que Ernst Lubitsch hizo también lo suyo con este filme caricaturizando a los Nazis.

La película comienza ambientada en el año 1939 y los ciudadanos de Varsovia se sorprenden al ver a Adolph Hitler en sus calles; pero se trata de un actor que interpreta la obra “Gestapo”.

En ese momento Polonia es invadida por los nazis por lo que tienen que cancelar la obra y seguir con la obra de Hamlet.

Este grupo teatral, realizaban obras donde ridiculizaban a los alemanes y producto de dicha invasión no les queda de otra que cambiar los argumentos de sus obras.

Joseph Tula (Jack Benny) y María Tula (Carole Lombard) son esposos, y a su vez, los primeros actores de la compañía teatral; por lo que tienen seguidores por montones.

Uno de ellos, es un aviador de la fuerza aérea inglesa (Robert Stack) que cada noche se levanta de su asiento del teatro como espectador, para ir a ver a María Tula como un admirador empedernido.

Mientras tanto, en ese momento su marido empieza a recitar el famoso soliloquio del tercer acto de Hamlet ( Ser o no ser..).

Esto despierta la sospecha y el celo del esposo; sin embargo, pronto se descubre que los nazis tienen en su poder información perjudicial para la resistencia polaca, y harán todo lo posible que no llegue a su destino final.

Edwin Justus Mayer, su guionista, juega un papel esencial utilizando frases o comentarios; que deja de trasfondo un sabor de doble lectura para evitar que el mismo fuera censurado, y dejando a flor de piel, una ridiculización a un régimen que germinó sentimientos de odio en toda Europa.

De su director, Ernst Lusbitch, fue un alemán exiliado que comenzó haciendo cine en su país natal desde la época del cine mudo. Tuvo que emigrar a los Estados Unidos y formó parte del llamado Star–System de Hollywood, desarrollando un estilo reconocido como “el toque Lusbitsch”, gracias al cual se consagró con comedias refinadas.

Este estilo era una manera concreta de elegancia mental. En muchas de sus escenas de otras de sus películas, otorgaba ese toque especial que Billy Wilder reconocía en Lubitsch “a un artista de los artistas”.

Y es precisamente con este estilo refinado que se nos presenta esta comedia exquisita, donde se incluyen elementos de espionaje e intriga con tintes de humor, bajo el desarrollo de una agilidad sorprendente en la trama y con una ironía que da gusto.

Es la antepenúltima película de Ernst Lubitsch antes de morir de un ataque al corazón el 30 de noviembre del 1947 a la edad de 55 años. Como legado, dejó una estela de producciones inolvidables.

+ Curiosidades

1) Carole Lombard no llegó a ver estrenada esta película ya que murió en un accidente aéreo al poco después de finalizarla.

2) Clark Gable, deprimido por la pérdida de su esposa, se enroló como soldado en la Segunda Guerra Mundial en misiones de máximo riesgo. Quizás, buscando su muerte, ya que no pudo recuperarse de dicha tragedia.

3)En España estuvo prohibida su exhibición por el régimen de Franco durante muchos años. Vino a presentarse 30 años después de su estreno.

4) Se puede reconocer a un jovencísimo Robert Stack, actor que años más tarde se hizo famoso con la serie “Los intocables” realizando el papel de Elliot Ness.

LA FICHA

Título: To Be or Not To Be

País: Estados Unidos.

Año: 1942

Duración: 99 minutos

Calificación: 5/5