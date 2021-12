Julia Roberts y otras famosas que se convirtieron en madres por partida doble

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

Hace cinco días, la actriz Julia Roberts felicitó a sus hijos en su 17 cumpleaños compartiendo en su cuenta de Instagram una tierna imagen de los mellizos Hazel y Phinnaeus cuando apenas eran bebés.

Como Roberts, famosas cantantes y actrices se han convertido en madres de mellizos y de gemelos por medio de la adopción, usando vientres en alquiler, de manera natural o valiéndose del método de fecundación in vitro.

Jennifer López, Angelina Jolie, Beyonce, Celine Dion, Madonna y Zoe Saldaña son algunas de las celebridades femeninas que han tenido la “dicha” de tener hijos por partida doble.

Julia Roberts. En 2004, la protagonista de ‘Pretty Woman’ se convirtio en la madre de Hazel y Phinnaeus Moder, quienes cumplieron 17 anos el pasado 29 de noviembre. Por motivo de la celebración Roberts publico en Instagram una foto nunca vista de ella y los mellizos cuando estos eran bebés, , la cual acompañó con un tierno mensaje “Diecisete de los años más dulces de mi vida", escribió la actriz.

Madonna

La estrella adoptó en febrero de 2018 a las gemelas africanas Stelle y Estere. La madre biológica de las pequeñas falleció cuando se le realizó una cesárea para que estas nacieran, debido a esto y a que Adam Mwale, padre de las niñas, no tenía cómo mantenerlas, se criaron en un orfanato. Fue ahí donde Madonna las conoció, y al escuchar la historia de ambas decidió hacerlas parte de su familia.

Beyoncé

La cantante y el rapero Jay Z, forman una de las parejas mas influyentes de la industria musical, por lo que en 2017, al presentar a los gemelitos Rumi y Sir Carter Beyonce obtuvo mas de 10 millones de me gustas en la plataforma de Instagram. Pese a eso, la celebridad no suele mostrarlos en las redes sociales, buscando proteger la identidad de ambos.

Zoe Saldaña

Los primeros hijos de la popular actriz estadounidense de origen latino y su esposo Marco Perego, fueron los gemelitos Bowie y Cy Aridio.

Nacieron en noviembre de 2014 en Estados Unidos, pero a pesar de eso, Zoe se ha encargado de enseñarles español y de criarlos con costumbres latinas, para que los niños conozcan sus raíces.

Celine Dion

La cantante canadiense conocida por la exitosa cancion “My Heart Will Go On”, dio a luz el 23 de octubre de 2010 a los gemelos Eddy y Nelson. El fallecido músico René Angélil, padre de los niños, anunció que Celine estaba embarazada de gemelos, luego de que la pareja intentará concebirlos mediante seis intentos fallidos de fertilización in vitro.

Sarah Jessica Parker

La protagonista de la famosa serie “Sexo en Nueva York”, tiene dos hijas mellizas junto a su esposo Matthew Broderick. Marion Loretta y Tabithac Hodge, nacieron el 22 de junio de 2009 luego de que una madre en alquiler las trajera al mundo.

Angelina Jolie

La actriz ganadora del Oscar tiene seis hijos, tres adoptivos y tres biológicos, entre los últimos están los gemelos Vivienne y Knox, quienes nacieron en julio del año 2008, dentro del matrimonio de Jolie y el famoso actor Brad Pitt.

Mariah Carey

Morrocan y Monroe, nacidos en abril de 2008, son los hijos mellizos de la intérprete de “My All” y el comediante Nick Cannon. Los progenitores tenían una relación cuando recurrieron al método de fertilización “in vitro”, con el fin de convertirse en padres.

Jennifer López

El 22 de febrero de 2008, la diva del Bronx dio a luz a sus dos únicos hijos, la niña Emme Maribel y el niño Maximilian David. Los mellizos son fruto de la relación que existió entre Jlo y el puertorriqueño Marc Anthony.

En una entrevista realizada por la revista People en 2016, la cantante habló de cómo cambiaron sus prioridades luego del nacimiento de Emme y Max. “ Esto es lo que cambió mi vida: había dado a luz y, sinceramente, los niños me dieron una nueva dirección. Me hicieron darme cuenta de lo que era real y lo que no era real, y simplemente cambiaron todo", expresó Jlo.