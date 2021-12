Cardi B va a Playboy, en el nuevo cargo de directora creativa residente

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Cardi B aparecerá en Plaboy, pero no al desnudo, sino como gerente. La famosa revista tendrá a la rapera de origen dominicano, de 29 años, como su nueva directora creativa residente.

"Esta chica es ahora la primera directora creativa residente en Playboy!!! ¡¡Qué sueño!! Estoy comenzando la fiesta como director creativo fundador y miembro fundador de Centerfold, la nueva plataforma dirigida por creadores de Playboy. Estoy tan emocionada por todo lo que viene", tuiteó Cardi B en inglés (Mensaje original: "Ya girl is now the First Ever Creative Director In Residence at @playboy !!! What a dream!! im getting the party started as the Founding Creative Director and a founding member of Centerfold the new creator-led platform from @playboy. I'm so excited for everything that's coming").

Belcalis Marlenis Almanzar, verdadero nombre de la rapera, proporcionará la dirección artística con moda de marca compartida, productos de bienestar sexual, contenido editorial digital y más, publicó este jueves el periódico New York Post en su portal.

La mercancía creada a través de la colaboración entre Playboy y Cardi B tiene como objetivo expandir la marca y la comunidad de Playboy, agregó el Post.

La empresa Playboy confirmó la información y anunció que a través de sus funciones se orientará sobre colecciones de productos de moda y bienestar sexual de marca compartida y editorial digital.

Igualmente, Playboy informó en un comunicado que la premiada estrella se desempeñará también como 'directora creativa fundadora' y miembro fundadora de su próxima plataforma Centerfold, que espera lanzar este mes.

“Cardi B es un genio creativo y estamos entusiasmados y honrados de traer su inmenso talento y visión creativa a Playboy”, dijo Ben Kohn, director ejecutivo de PLBY Group en el comunicado en el que aseguró que la artista de origen dominicano 'es la encarnación' de esa marca.

“A través de su compromiso incondicional con la libertad de expresión, su dedicación a elevar las voces artísticas y su celebración del sexo y la positividad corporal, Cardi B es la encarnación de la marca Playboy”, afirmó.

Aseguró además que Centerfold 'revolucionará la economía de los creadores al igual que la revista Playboy sacudió la industria editorial hace casi setenta años', y que Cardi B es la 'perfecta' en esa nueva era de la revista.

De acuerdo con el comunicado, Centerfold será el nuevo hogar para que 'los mejores creadores del mundo' interactúen directamente con sus fanáticos, expandan sus comunidades y creen su propio contenido personal y negocios comerciales.

Para la rapera y exestriper, ser parte de playboy "es un sueño hecho realidad. No puedo creer que esto sea real".

'Desde que tengo memoria, me he sentido conectada con Playboy. Es verdaderamente la plataforma original para la creatividad sin censura y me inspira su increíble legado de lucha por las libertades personales. Ya tengo tantas ideas, ¡no puedo esperar!', dijo en el comunicado conjunto.

Cardi B compartió también la noticia con sus seguidores a través de su página de Instagram.

"Los creadores de hoy merecen expresarse libremente y sin filtros. Merecen sentirse seguros en su creatividad y sexualidad. De esto se trata Centerfold", indicó.

'Para todos aquellos creadores que están haciendo cosas audaces, revolucionarias y que verdaderamente cambian la cultura, únanse a mí', afirmó.

La cantante, que hizo famoso su grito de guerra "okurrrr", es una rapera revolucionaria, galardonada en los Grammy y es también una personalidad de las redes sociales (cuenta con 116 millones de seguidores en Instagram y 202.2 millones en Twitter).