Serrat: "Como no sé cuál es mi fecha de caducidad, prefiero decidirla yo"

EFE

Barcelona, España

El cantante español Joan Manuel Serrat, que anoche anunció que se despedirá de los escenarios con una gira internacional que se alargará durante todo el año 2022, aclaró este jueves que no abandona por motivos de salud, sino porque quiere ser él mismo quien decida su "fecha de caducidad".

"No me voy porque me encuentre mal, esté desanimado o me aburra -afirmó en declaraciones a la cadena SER Catalunya-, me voy porque no quiero que sea otro quien decida por mí, ni una enfermedad, ni una pandemia".

"Como los humanos no tenemos certeza de nuestra fecha de caducidad, prefiero decidir yo mismo cuál es mi fecha de caducidad", añadió el cantante, de 77 años.

"No quiero que otro decida por mí; las decisiones, o las toma uno mismo o las toma lo inevitable", agregó en este sentido el cantautor barcelonés.

El autor de "Mediterráneo", considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos, puntualizó que no tiene intención de "arrinconar las guitarras" y que seguirá tocando, "aunque sea en el ámbito familiar", por lo que no descarta grabar futuros discos.

También puntualizó que el adiós definitivo a los escenarios lo dará dentro de un año, cuando finalice la gira de despedida en la capital catalana, y que será un adiós "con ceremonia".

El 'Noi del Poble Sec' reconoció que la gira "será nostálgica", pero intentará controlar las emociones porque "un artista debe saber hacerlo sobre el escenario".

Además, "sentir las pérdidas es estar más cerca de ellos y ellas", dijo, y, aunque reconoce que echará de menos a su público, cree que ha llegado el momento de despedirse.

"El tiempo lleva su paso y es inflexible -sentenció-. A veces lo derrochamos de mala manera, sin darnos cuenta de que es, junto a la salud, lo más rico que tenemos".

Serrat iniciará la gira "El vicio de cantar 1965-2022" el 27 de abril de 2022 en Nueva York y recorrerá América Latina y España hasta el 23 de diciembre, fecha en la que dirá el adiós definitivo en su Barcelona natal.