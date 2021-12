Teatro Guloya reconoce a Carmen Heredia

Santo Domingo

Teatro Guloya presentó la obra “Hágase la mujer” en la sala Ravelo del Teatro Nacional, en el marco del VI Festival de Teatro Mujeres sobre las Tablas”, y en su última función, el domingo 28 de noviembre, entregaron un reconocimiento a Carmen Heredia de Guerrero.



Viena González expresó: “Ahora nos van a permitir llamar a una persona muy apreciada por el teatro, que ha hecho un gran trabajo por la cultura y el teatro, en particular en nuestro país, nuestra querida doña Carmen Heredia”.



El director del Teatro Guloya, Claudio Rivera, agregó: “Doña Carmen durante décadas ha sido la cronista, la memoria de los espectáculos de las artes escénicas de nuestro país. En el caso de nuestro teatro, el Teatro Guloya, doña Carmen nos descubrió y nunca nos ha soltado. Nosotros le tenemos a ella un cariñoso y simbólico reconocimiento en nuestro “Festival de Forro del Bolsillo” a su respaldo a todas las artes escénicas, específicamente a nosotros”.



“Quiero agradecer al Teatro Guloya por este reconocimiento, me siento muy emocionada, realmente me siento parte de Guloya, parte de todo lo que ha sido el teatro, porque desde mi infancia estoy de alguna manera ligada a él. Muchas gracias, y que sigan los éxitos”, expresó Carmen Heredia.



El pergamino cita: Teatro Guloya, 30 años creando gozo, reconoce a: Carmen Heredia por sus análisis y reflexiones en el ejercicio de la crítica teatral en el Forro del Bolsillo “IX FEIT de Bolsillo”.