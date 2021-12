Woody Allen: 86 años de una vida condenada al ostracismo en la corte de la opinión pública

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Uno de los talentos más afectados por diferentes acusaciones y la pandemia es, sin dudas, el nombre Woody Allen.

El veterano cineasta, que el martes cumplió de 86 años, fue aún más condenado al ostracismo por la industria cuando " Allen v. Farrow ", la serie de cuatro capítulos de HBO de los directores Kirby Dick y Amy Ziering, resucitó las acusaciones de agresión sexual dirigidas contra él por su hija Dylan Farrow.

Ahora, mientras resuena el final de “Allen v. Farrow”, algunos pueden asumir que Allen no tiene camino a seguir para seguir haciendo películas.

Lo hace, por supuesto. Las acusaciones no han cesado su talento, tiene una década en su haber, ni la ignominia de la taquilla, ya que su carrera tiene más de eso que de éxito.

Como señala “Allen v. Farrow”, el estatus de paria de Allen en los Estados Unidos tiene similitudes con el violador convicto Roman Polanski, cuyo “Un oficial y un espía” ganó el premio César de Francia al mejor director hace casi exactamente un año.

Al igual que la última película de Allen, "Rifkin's Festival", aún no ha conseguido su distribución en Estados Unidos.

Sin embargo, debido a que Allen nunca fue condenado por un delito, e incluso las acusaciones de "Allen v. Farrow" permiten que los defensores del cineasta mantengan su línea de defensa. Hay más margen de maniobra para el sistema de apoyo que lo habilita y le permite mantener el recursos que necesita para hacer películas, aunque fuera de EE. UU.

Como dijo Diane Keaton en el tributo a los Globos de Oro 2014 que se muestra en la serie documental: "Es seguro decir que Woody Allen es una anomalía".

+ Reacciones en su contra

La actual oleada de reacciones violentas de Allen ha llegado a trompicones, comenzando con el tuit de Ronan Farrow criticando a los Globos de Oro por emitir un tributo a Allen en 2014.

A eso le siguió un artículo de Farrow en The Hollywood Reporter el 11 de mayo de 2016, que eclipsó el estreno de “Café Society” de Allen como la selección de apertura del Festival de Cine de Cannes. El movimiento #MeToo siguió un año después con la caída de Harvey Weinstein.

Aún así, para Allen, el impacto no fue evidente de inmediato. En septiembre de 2017, Amazon Studios anunció que distribuiría su próxima película, "Wonder Wheel", como parte de un acuerdo de varias películas.

Al mes siguiente, el mundo cambió. The New York Times publicó el informe Weinstein, seguida por el propio informe de Farrow en The New Yorker; mientras tanto, el entonces presidente de Amazon Studios, Roy Price, fue suspendido por acusaciones de conducta sexual inapropiada y Amazon canceló la alfombra roja para el estreno de "Wonder Wheel" en el Festival de Cine de Nueva York.

Cuando apareció “A Rainy Day in New York” en 2018, las estrellas Timothee Chalamet y Elle Fanning se distanciaron del proyecto y Amazon abandonó su distribución en Estados Unidos. La película recaudó alrededor de $ 22 millones en todo el mundo, pero fue un exitazo en renta online.

Para entonces, Allen había completado su 49º largometraje, “Rifkin's Festival”, una comedia autorreferencial protagonizada por Wallace Shawn como profesor de cine neurótico que acompaña a su esposa publicista (Gina Gershon) al Festival de Cine de San Sebastián.

Durante la rueda de prensa de este filme, Allen señaló las diferencias entre el cine americano y europeo: "La principal diferencia es la innovación en el cine europeo, el tipo de realización artística. Desde este punto de vista, el cine en Estados Unidos se ha mantenido inmaduro, principalmente. Las películas europeas están por delante de las americanas, tanto en técnica cinematográfica como en temática, y esa es la gran diferencia, así que cuando era joven quería ver todas las películas europeas mientras que las americanas me parecían infantiles. Todavía lo son".

En cuanto al futuro de ir al cine en un mundo post pandémico, Allen mostró preocupación por lo que pueda suceder: "La gente probablemente se esté preguntando, '¿por qué debería ir al cine cuando puedo ver una película con solo hacer clic en un botón? en casa en mi pantalla grande, con imágenes claras y excelente acústica? Pero mi respuesta a eso es que hay una diferencia entre ver “El Padrino” o “The Blues Brothers” con 500 personas en una habitación oscura, en lugar de estar en casa en el sofá con el teléfono sonando e interrumpiendo tu experiencia".

Al final, los personajes odiosos y obsesionados por sí mismos y sus voraces apetitos sexuales que se encuentran en muchas de las películas anteriores de Allen, es muy posible que no los veamos en futuros proyectos, si es que alguna vez los veremos.

Los escándalos significan que es cada vez más improbable que actores se asocien con su trabajo, y mucho menos alimentan una obsesión romántica con eso.

Luego están las películas en sí mismas, que zigzaguean a través de ideas a medias que se leen como variaciones reductoras de fórmulas que agotó hace mucho tiempo.

Para aquellos de nosotros que crecimos adorando gran parte de la versatilidad inicial de Allen, sus ideas y narrativa se vieron disminuidas y a menudo se registran como un repudio a la nostalgia.

Hay fanáticos apasionados de Allen en toda la industria que aún lo defienden, aunque en tono bajo, proclamando las injusticias cometidas contra un artista importante condenado al ostracismo en la corte de la opinión pública.

Las personas que nunca han leído informes legales o han mostrado mucha inversión en casos de agresión sexual ahora se ven a sí mismos como audaces sinceros al servicio de la exoneración de Allen. Allen, en su cumpleaños, es la clara ejemplificación de que si la vida personal del artista, debería distanciarse de su vida personal.