Jomari Goyso y la pesadilla que vivió por los esteroides

Hace 10 años Jomari Goyso tomó una mala decisión y fue la de inyectarse esteroides, sustancia por la que vivió un calvario en su salud.

El experto en moda y belleza confesó que vivió una pesadilla cuando los médicos le habían detectado dos bultos debajo del pezón debido, a causa de la sustancia que se inyectaba para tener buen cuerpo.

“Ahí comienza la pesadilla, la bola que se queda en el lado izquierdo, al lado del pezón y por un año y medio la intento evitar, pero al año siguiente fui, y obviamente cuando voy y le explico lo que había pasado, la primera palabra que me dicen sabes cuál es, ¿no?... ‘Esto puede ser un cáncer’”, contó en conversación con la dominicana Lourdes Stephen sobre el susto que se llevó.

Goyso aseguró sentir vergüenza, al vivir las consecuencias de haber tomado “decisiones estúpidas” para complacer a la gente, ante tanta presión por la apariencia.

El presentador de “Sal y pimienta” entró al quirófano hace unos días, pero fue recientemente que dijo la razón por la que tenía que ser intervenido.

Recordó que llegó a sufrir desórdenes alimenticios porque alguien lo llamó gordo. “Cuando ves que socialmente lo que está aprobado son los músculos, los hombres musculosos, ahí empezó este problema”, recordó.

Agregó: “Es una exageración, tú te inyectas y los músculos crecen, no te lo imaginas. Y ahí empezó todo, ahí empezó lo que terminé el sábado. Me empiezan a salir en los pectorales unos bultos debajo del pezón, entonces yo pregunto: ‘¿Es normal que se ponga duro eso?’. Y me dicen: ‘Es normal, por eso estás tomando las pastillas para bloquear las células precáncer’”, relató.