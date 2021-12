Carrie, Miranda y Charlotte, más unidas que nunca en el tráiler de “And Just Like That”, secuela de Sex in the city

EP

Madrid, España

HBO Max ha lanzado el tráiler de And Just Like That, continuación de Sexo en Nueva York. La serie de 10 episodios se estrenará con dos capítulos el jueves 9 de diciembre. Los siguientes ocho episodios se estrenarán semanalmente los jueves siguientes.

La ficción sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en su viaje desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más compleja realidad de la vida y la amistad a los 50.

"Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que con buenas amigas a tu lado todo es posible. El futuro está por escribir porque estamos en puntos diferentes", dice Carrie en el clip. En el adelanto también se ve a Charlotte y Miranda con sus maridos, Harry (Evan Handler) y Steve (David Eigenberg). El tráiler revela que el personaje de Sarah Jessica Parker también continúa su relación con Big (Chris Noth).

Además, Carrie tendrá una nueva amiga, Seema (Sarita Choudhury), quien compartirá con la protagonista sus problemas amorosos. "Estoy esperando que creen una app que se llame 'El hombre que estabas buscando, Seema'", dice. "Y así, sin más, después de tantos años y tantos cambios, sigues siendo tú", afirma Carrie, que aparece en una escena mirando su extensa colección de zapatos.

Completan el elenco Sara Ramírez, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone y Willie Garson. En el proyecto no participa Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha en la serie original y las películas.

Michael Patrick King, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky y John Melfi son productores ejecutivos. Los guionistas son Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky. La serie de HBO Sexo en Nueva York fue creada por Darren Star y está basada en el libro homónimo de Candace Bushnell.