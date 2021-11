"El buen patrón", con Javier Bardem, récord en nominaciones para los Premios Goya

EP

Madrid, España

'El buen patrón', la película de Fernando León de Aranoa protagonizada por Javier Bardem, es la favorita en la próxima edición de los premios Goya al arrasar en los anuncios de candidaturas optando a 20 estatuillas de diferentes categorías.

De esta manera, la cinta de León de Aranoa se convierte en la película más nominada en la historia de estos premios, superando a la anterior película que ostentaba este récord --'Los días contados', de Imanol Uribe, con 19 candidaturas--.

La cinta de León de Aranoa optará al Goya en las principales categorías (película, dirección y guion original), además de contar con Bardem como candidato a mejor actor protagonista --pese a no conseguir entrar en actriz protagonista, sí ha logrado tres nominaciones de cuatro en la categoría de actor de reparto--.

León de Aranoa se ha mostrado "muy feliz" por este récord, asegurando que "a veces pasa que todo se pone a favor y, cuando ocurre, es un milagro". "Hay que celebrarlo mucho, ya nos pasó hace años con 'Los lunes al sol'", ha añadido.

"La primera buena noticia fue aquí, en la Academia, con la candidatura española al Oscar y desde entonces todo lo que ha venido ha sido bueno con esta película. Que la gente vaya a las salas es un milagro en los tiempos que corren", ha apuntado, rodeado de todo el equipo, tras conocerse las nominaciones.

"Llegar a 20 nominaciones no lo esperábamos. Es verdad que hace meses llegó la selección para los Oscar y sientes que ese apoyo seguirá ahí, porque la película es la misma. Sí lo esperaba, pero no 20. Vamos a ser cautos, que yo soy del Atlético de Madrid y sé lo que es llegar a finales de Champions y volver a casa igual", ha ironizado.

Por su parte, el actor Javier Bardem se ha mostrado "contento y abrumado con tanta nominación". "Recibir este cariño y apoyo por parte de la Academia es maravilloso y uno no se acostumbra nunca ni debería: hay que recibirlo con humildad", ha defendido el actor protagonista.

Se da la circunstancia de que Bardem también participó en 'Días contados', la anterior película que ostentaba el récord de nominaciones en los Goya. "La diferencia ahí conmigo era la edad, el ansia de la juventud...me hizo ilusión tremenda pertenecer a esa película, pero que se siga viendo tu trabajo y se reconozca de vez en cuando viene bien. Esto se disfruta, se recibe con gratitud y se pasa página, porque no se puede pensar que va a ser así siempre", ha concluido.

A 'El buen patrón' le sigue 'Maixabel', la cinta de Icíar Bollaín protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo --ambos también con nominaciones, que optará a 14 'cabezones'. El propio Tosar ha reconocido que esta candidatura tiene "un sabor especial que otras no tenían" por la temática de la cinta, que aborda la relación entre terroristas de la banda ETA y víctimas del terrorismo.

"La película tiene que ver con una realidad muy triste que ciertas generaciones lo han padecido durante mucho tiempo y que, ahora, estas generaciones nuestras hemos empezado a ver la luz desde que ETA decidió dejar las armas", ha señalado el intérprete tras conocer su nominación.

En 'madres paralelas' "no cabe la decepción"

Con ocho nominaciones estará 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, que pese a entrar en mejor película y dirección, no ha conseguido nominación a mejor guion original. La actriz Milena Smit, que ha logrado su segunda nominación en su carrera, ha reivindicado que "no cabe la decepción en un día tan especial".

"No he tenido tiempo de hablarlo con el equipo, pero lo que sentimos es mucha felicidad por todo el reconocimiento. Solo puedo hablar personalmente, pero siento que hoy es un día de celebrar: la decepción no cabe en un día tan especial y supongo que ellos están superfelices y agradecidos", ha apuntado.

'Mediterráneo', 'Las leyes de la frontera' y 'Libertad' --el debut de Clara Roquet-- han logrado seis nominaciones, mientras que 'Josefina' --incluida de nuevo Emma Suárez como mejor actriz-- optará a tres. 'La hija', 'La vida era eso', 'La abuela', 'El amor en su lugar' y 'Chavalas' aspiran a dos estatuillas.

La cineasta Clara Roquet ha asegurado "seguir estando en shock" por este reconocimiento. "Estoy en shock, súper feliz y me gusta que le haya gustado a los académicos- Lo que ahora queremos es que más gente la vea", ha señalado Roquet tras conocerse las nominaciones, recordando las dificultades por las que ha atravesado la cinta antes de estrenarse.

"Ya puedo decir que he estado nominada"

Mientars, la actriz Emma Suárez, que en la edición de 2017 de los Premios Goya logró 'dos cabezones', reconoce que volver a estar nominada es algo que le hace "especial ilusión". "Los premios a veces vienen y otras no, pero qué lindo estar aquí", ha señalado la intérprete tras conocer su nominación a mejor actriz protagonista.

"En este caso, es especial porque es un premio de la Academia, que lo dan los compañeros y eso provoca mucha ternura y agradecimiento. También por lo difícil que es sacar un trabajo como este adelante: 'Josefina' es el ejemplo de ese cine que cuesta tanto hacer", ha reivindicado.

Por último, la actriz Petra Martínez, que ha recibido su primera nominación al Goya a los 77 años de edad en la categoría de mejor protagonista por 'La vida era eso', ha celebrado esta noticia asegurando que supone "algo muy importante" para ella. "Ya puedo decir que he estado nominada en los Goya", ha señalado.

"Es todo muy especial, con un personaje muy interesante y creo que cuando llegas a una edad, que te den un protagonista con tantos matices y tan bonitos, es algo importante: esto es mucho", ha destacado Martínez tras conocerse su nominación.