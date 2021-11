Estreno de cine: "House of Gucci" tiene muchas fallas, pero es una montaña rusa entretenida

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Adaptación de la novela "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden", el nuevo filme de Ridley Scott, "House of Gucci", disfruta de una locura que es lo suficientemente dramática como para hacerte sonreír a pesar de sufrir graves deficiencias.

La segunda salida de Scott este año (después de The Last Duel, en gran parte ignorada) gira en torno a la implacablemente ambiciosa Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Su asertividad era tan evidente que la convenció de que está destinada a la grandeza, aunque tomando el camino directo hacia la amoralidad.

Se enamora y se casa con Maurizio Gucci (Adam Driver), vástago del dueño del imperio de la moda Rodolfo Gucci.

Aunque no impresiona mucho al padre Rodolfo (Jeremy Irons), ligado a la tradición, Patrizia es abrazada por el tío Aldo (Al Pacino), su hermano. Se trata de dejar de lado las preocupaciones de que la imagen de Gucci se está tambaleando frente a las imitaciones del mercado de pulgas mientras se permite a él y a la familia viajar en lo alto de su riqueza en la década de 1970.

La última vez que Lady Gaga dejó caer el micrófono y comenzó a actuar, hizo estallar la pantalla en A Star Is Born.

Ella es igual de fascinante aquí en La casa Gucci de Ridley Scott, una historia real tremendamente excesiva sobre asesinatos y venganzas en el mundo de la moda.

La película de Scott desde el inicio se muestra muy superficial y llena de glamour, ya que nos lleva desde palacios italianos a rascacielos de Nueva York, mientras Pacino y un irreconocible Jared Leto no puede evitar luchar por el rendimiento más exagerado, completado con extravagantes acentos italianos.

Para aquellos que no conocen el resultado mortal, es una historia impactante, aunque el guión de Scott nunca se mete realmente bajo la piel de los personajes, ya que se toma demasiado tiempo al describir los estilos de vida brillantes que viven.

Hay algunos toques cómicos ingeniosos, como el personaje de Salma Hayek en el papel de Pina, una lectora de cartas del tarot amante de los gatos que se hace amiga de Patrizia y le dice: "Veo una gran fortuna en camino".

Leto, bajo capas de prótesis, agrega otro personaje grotesco a su colección, mientras que Driver ofrece un giro sobrio y difícil de leer.

Hay un gran momento en el que Rodolfo se encuentra con Patrizia durante el almuerzo y se horroriza por su penumbra y su educación plebeya. Irons juega con la mentalidad de la realeza de manera fascinante.

Posteriormente, Maurizio va en contra de los deseos de su padre de no casarse con ella.

En consecuencia, la versión de Gaga de Patrizia es la más convincente. Es una mujer de origen humilde que quiere más y hará cualquier cosa por la riqueza. Luego se hace amiga del tío Aldo de Maurizio para ayudar a que su esposo regrese al negocio familiar.

Todo el tiempo ella está tramando y manipulando las decisiones comerciales de su esposo.

Aquí es donde Gaga realmente brilla en el papel, es tremendamente inteligente y no puedes evitar apoyarla.

Durante tres generaciones, la empresa familiar Gucci fue considerada como la realeza, lo que hizo que el ascenso y la caída de uno de los últimos imperios familiares de la moda fuera la historia perfecta para que Hollywood se precipite.

La intención de contar una advertencia sobre la codicia está ahí, simplemente se pierde en la narración y las actuaciones.

No niega todos los demás aspectos de House of Gucci, que sigue siendo, de todos modos, una película bien hecha.

Como era de esperar, la moda es increíble, la diseñadora de vestuario, Janty Yates, hace que todo el elenco se vea genial sin esfuerzo y de pies a cabeza.

El director de fotografía, Dariusz Wolski, nos lleva a través de impresionantes vistas de Italia, Suiza y Nueva York. House of Gucci hace alarde de todas sus características deslumbrantes, pero ninguna demuestra ser más que superficial

Los escritores Becky Johnston y Roberto Bentivegna mantuvieron algunos de los fragmentos más jugosos de esta historia real al mismo tiempo que crearon nuevas dinámicas familiares.

Hubiera sido más interesante obtener escenas individuales adicionales entre Driver y Pacino, su trabajo en escena juntos fue muy bueno.

Esto podría haber beneficiado especialmente a la película, ya que fue el personaje de Driver quien finalmente traiciona a su propio tío para hacerse cargo de la compañía.

El crecimiento de Driver interpretando a Maurizio como director de Gucci es increíblemente divertido de ver. Sin embargo, la historia se vuelve cada vez más complicada a medida que avanza.

El tercer acto de la película es especialmente apresurado. Patrizia, de repente, se convierte en una gran amiga de Pina.

La escalada desde su primer encuentro hasta planear un asesinato también se maneja mal.

El tiempo está por todas partes, por lo que no hay un final claro para la relación de Maurizio y Patrizia, su divorcio simplemente se pasa por alto.

Dado que esta es una historia de un crimen real tan infame, el asesinato y el juicio son simplemente una nota al pie.

Aunque House of Gucci está plagado de muchas fallas es, no obstante, una montaña rusa entretenida y cursi.

Hay muy poca fuerza motriz en la trama, pero se siente incompleta.

Las actuaciones son su fuerte, Gaga es una ladrona de escenas junto con Driver y Irons. Por ser un sueño febril elegantemente divertido, estoy seguro que es un filme que agradará al público en general, y dividirá a algunos amigos de la prensa.