Edwin Encarnación le regala lujoso vehículo a Yapoort: “Hasta con un Corolla me conformaba”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Karen Yapoort y Edwin Encarnación están cumpliendo cuatro años de casados y para celebrar su aniversario el pelotero le regaló a la expresentadora una Mercedes Benz, aunque ella dijo que se conformaba hasta con un “Corolla”.

Fue a través de sus redes sociales que la exreina de belleza compartió su nuevo vehículo con un gran lazo rojo mientras se emocionaba y abrazaba a su esposo y a su pequeño hijo, Ever.

“Happy anniversary my love. Thanks. (Feliz aniversario mi amor. Gracias) Hasta con un Corolla me conformaba, pero a tu lado”, escribió Karen junto a los videos.

La pareja tiene a dos niños, Ever, de dos años, y la pequeña Eiren, quien nació el pasado mes de septiembre.

Yapoort y Encarnación se casaron en una lujosa boda en Casa de Campo, La Romana, en el 2017 y desde entonces la exreina de belleza ha estado alejada de los medios de comunicación.

El jugador dominicano tiene un hijo de una relación anterior.