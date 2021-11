Muere Lou Cutell, actor de "Grey's Anatomy"

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Falleció ell actor Lou Cutell, mejor conocido por aparecer en series de televisión como "Seinfeld" y "Grey's Anatomy".

Después de 91 años y una gran vida, mi amigo Lou Cutell se fue a casa”, escribió Mark Furman, amigo del actor junto con fotografías del fallecido.

No se ha especificado la causa de la muerte.

La larga carrera del actor, que se extendió por más de 50 años, comenzó en 1961 cuando asumió el papel de William Berry en la producción de Broadway de Young Abe Lincoln.

Nacido en la ciudad de Nueva York el 6 de octubre de 1930, Cutell se inició en Broadway hace 60 años, protagonizando el musical "The Young Abe Lincoln".

Su primera temporada en televisión llegó en 1964 cuando Cutell apareció en un episodio de "The Dick Van Dyke Show". A partir de ahí, pasó a aparecer en una serie de series de televisión clásicas, que incluyen "The Wild Wild West" (1968), "The Mary Tyler Moore Show" (1974), "Starsky & Hutch" (1976), "The Love Boat ”(1977),“ The Bob Newhart Show ”(1974 y 1978) y“ Kojak ”(1978), así como un papel recurrente en“ Alice ”(1983 a 1984).