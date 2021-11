Laura Bozzo ya pagó y suspenden orden de captura en su contra

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo reapareció en redes sociales para informar que se suspendió de forma definitiva la orden de captura en su contra.

“El día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, me apersone al juzgado y se pago lo solicitado”, escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter.

Bozzo confesó que estos últimos meses alejada de la gente la hicieron reflexionar sobre su propósito en la vida, por lo que ha decidido regresar a la televisión con su programa de ayuda a las personas vulnerables.

“Cuando me levanto deprimida y no quiero salir de la cama con todo lo que me toco sufrir, me acuerdo de las brigadas de Laura recorriendo México a los lugares más humildes y remotos donde les equipábamos salones de cómputo para los jóvenes, esa es mi felicidad y en Perú 2000, mil comedores populares y tantas operaciones… mi recuerdo más hermoso cuando operamos a las siamesas y hoy son niñas felices, ¡el amor se demuestra con obras!”, expresó.

Se recuerda que Bozzo era buscada por la Interpol cuando un juez mexicano impuso prisión preventiva a la polémica presentadora de televisión por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602,004 dólares) al vender un inmueble embargado por el fisco.

Este no es el primer conflicto que Bozzo tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, puesto que en 2018 fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos (853.007 dólares), al no haber pagado varios impuestos.

En aquel entonces, Bozzo aseguró ser "muy bruta para los impuestos" y que se trataba de un problema derivado del mal manejo de algunos de sus contadores.

Bozzo ha protagonizado otras polémicas en México, donde vive desde 2009, como cuando recibió en 2019 un doctorado honoris causa en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México o cuando en 2013 utilizó un helicóptero de las autoridades para sobrevolar las zonas afectadas por el huracán Manuel.

La conductora conoció la fama en México gracias a su programa "Laura en América" (1998-2008), grabado en su natal Perú, en donde la también abogada atendía casos de violencia familiar, adulterio y adicciones.

El programa fue criticado en diversas ocasiones por la ridiculización, violencia e insultos hacia los participantes.