Sarah Jorge León es galardonada como mejor actriz por película “Candela”

Santo Domingo, RD

“Candela” bajo la dirección de Andrés Farías trajo de vuelta a la actriz dominicana Sarah Jorge León, quien se desdobla en un personaje protagónico que le ha valido el galardón de “Mejor actriz” en el reciente Festival de Cine Dominicano de Nueva York.

Sarah interpretó en esta película a la enigmática Sera Peña Blanca, una heredera millonaria a punto de casarse con un poderoso hombre de la política, pero que en su trasfondo desata sus más oscuros deseos y verdad, dándole como actriz un desborde de expresividad que le sacó totalmente de su zona de confort para lograr su mayor reto interpretativo.

Para Jorge León este personaje le brindó la oportunidad de lucir el arduo trabajo y preparación que desde los inicios de su carrera han forjado su trayectoria, volviéndose “irreconocible” para muchos por su notable actuación:

“Lo supe desde que recibí el guion… sabía que era un regalo para mí como actriz trabajar este personaje por su complejidad y su silencio. Recibir este galardón, y tantas críticas positivas de conocedores del cine, me da un impulso importantísimo y estoy sumamente agradecida con la oportunidad de hacer cine de nuevo en RD”, dijo Sarah en una nota de prensa.

Junto a Sarah, Félix Germán y César Domínguez encabezan el cast que también incluye a los actores dominicanos Frank Perozo, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Lidia Ariza, Yamilé Scheker, Richardson Díaz, Ruth Emeterio y Gerardo Mercedes.

La décima edición del Festival de Cine Dominicano de Nueva York (DFFNYC), presentó en su programa oficial más 100 películas de producción criolla, entre ellas “Candela”, convirtiéndose en la celebración más grande y única de la industria cinematográfica dominicana fuera de la República Dominicana.

Actualmente Sarah junto a su hermana Nina Jorge León y Desirée Reyes se encuentran en pre-producción de la película “Camaleón”, además de que trabaja en el lanzamiento de su libro de poemas “Blue: Entre la Luna y el Mar”.

Más sobre Sarah Jorge León:

En cine, Sarah a interpretado importantes roles como el de “Lia” en “La Soga 2” (Manny Pérez) cuya premier abrió en (TIFF); “Las Siete Muertes” dirigida por el director ganador del Goya, Gerardo Herrero; éxitos de taquilla como “Lotoman” y “Lotoman 2.0” (Archie López); “Al Sur de la Inocencia” (Héctor Valdéz), presentado en HBO GO, y por el cual Jorge León fue nominada para los premios “Soberano”, y “La Silla”. Sarah Jorge León también se ha desempeñado como productora y actriz en proyectos como: "Death by Designer", "Remember Him" y "After", ganadora del premio People 's Choice Award 2019