Karol G: "Voy a empezar a filmar una serie para Netflix"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Karol G dará un siguiente paso, más allá de la música urbana: "Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar; tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”.

Durante su participación en el programa televisivo "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", que se transmite por el canal americano NBC, la cantante colombiana no abundó sobre el personaje, sólo aclaró que no será una autobiografía, sino más bien ficción.

Sin embargo, no será la primera participación de Karol G en una serie televisiva. En el año 2012, en colaboración con Reykon interpretó la canción "301" en la telenovela “Pobres Rico”, que transmitió en Colombia el Canal RCN.

+ De la carrera

El pasado jueves, la intérprete fue elegida por el Latin Grammy como ‘Mejor interpretación reguetón’ gracias al tema ‘Bichota’, el cual salió al mercado en octubre de 2020.

La cantante se encuentra de gira con ‘Bichota Tour’ (2021) y los días 4 y 5 estará en funciones especiales en su natal Medellín, donde nació hace 30 años bajo el nombre de Carolina Giraldo Navarro.