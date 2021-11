Dixson Waz: "Toco toco to" lo leva a bandas sonoras de series

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Desde que presentó "Toco toco to", en diciembre del 2018, Wascar Nicolas Feliz Moya, mejor conocido como Dixson Waz, no ha dejado de dar pasos ascendentes en la industria musical, estableciéndose como uno de los urbanos de estos tiempos.

En la actualidad tiene dos colaboraciones con el rapero norteamericano de origen colombiano Lil Pump: el remix de "Toco toco to" y "Cricra", que serán publicados en los próximos meses y para el 2022 formara parte de las bandas sonoras de varias series en plataformas de streaming como Amazon Prime y Netflix.

Su éxito no es fortuito, ya que es uno de los pioneros del movimiento de dancehall dominicano llamado "dembow" con una propuesta que siempre lo ha diferenciado, afirman sus promotores a Listín Diario.

Lápiz Conciente, El Alfa, Rochy RD, El Mayor Clásico, Ceky Viciny, Yomel el Meloso, El Cherry Scom y Haraka Kiko son solo algunos de los exponentes dominicanos con los que ha colaborado.

Temas como "Wiky", "La Novia mas Linda", "Cla cla cla" y "full de Bacaneria" son algunos de los éxitos que le granjearon una posición de influencia urbana en Republica Dominicana

Sin embargo, luego del éxito "Toco toco to", multinacionales como Sony y Universal han establecido negocios continuos con el llamado "Rey del Chipeo", gracias a sus decenas de millones de reproducciones en las plataformas digitales.

En en el 2019 gana el renglón de canción de mayor difusión en Estados unidos con "Toco toco to" en los Premios Telemundo USA New York Awards y cerró con broche de oro ese año, realizando el "Toco Toco To Europa Tour", con una cantidad de 15 presentaciones exclusivas, todas a casa llena, abarcando gran parte del continente europeo.