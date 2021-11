Rubén Blades gana Latin Grammy a mejor álbum del año

EFE

Las Vegas, EE.UU.

"Salswing!", de Rubén Blades, se llevó el jueves el Latin Grammy al álbum del año en la ceremonia celebrada en Las Vegas (EE.UU.), mientras "Patria y vida", un tema que se ha convertido en un emblema de las protestas contra el Gobierno cubano, ganó como canción del año.

Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Castillo "El Osorbo" y el Funky son los intérpretes de "Patria y vida".

La reacción de Rubén Blades: "Miren, otra vez una sorpresa, esto es una gran sorpresa", dijo el panameño, de 73 años, al recoger el premio, tan solo un día después de que la Academia Latina de la Grabación lo nombrara Persona del Año por su extensa trayectoria profesional y su "continua defensa de los derechos humanos".

El disco de Blades se impuso a otros favoritos como "El Madrileño" de C. Tangana, "El Último Tour del Mundo", de Bad Bunny; "Mis Manos", de Camilo; "Privé", de Juan Luis Guerra; "Vértigo", de Pablo Alborán y "Origen", de Juanes.

"Ganar un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha gustado —reconoció Blades—. Yo no soy mejor que nadie, así que lo acepto por todos los nominados, aquí no gana nadie".

"'Salswing!' es un álbum grabado por Blades junto a la orquesta de Roberto Delgado, que forma parte de una colección de trabajos que combinan la salsa con el jazz y de la que también se desprenden "Salsa Plus!" y "Swing".

Nacido el 16 de julio de 1948 en Panamá, Blades, además de figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, ha colaborado con artistas de rock, jazz, pop, hip-hop y reggaetón, entre otros géneros musicales.

Con este premio, el músico suma su noveno Latin Grammy, logrando igualar así los nueve Grammy anglosajones que ya había cosechado anteriormente.

+ Canción del año

El Latin Grammy a la canción del año reconoce los logros de los compositores, mientras que el grabación del año —que ya había sido anunciado para "Talvez" de Caetano y Tom Veloso— distingue a artistas, productores e ingenieros de un tema.

En el caso de "Patria y vida", también fueron premiados compositores que aportaron al tema como Yadam González y Beatriz Luengo.

"Patria y vida" se impuso a "A tu lado" (Paula Arenas), "Agua" (Tainy y J Balvin), "A veces" (Diamante Eléctrico), "Hawái" (Maluma), "Canción bonita" (Carlos Vives y Ricky Martin), "Mi guitarra" (Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella) y "Que se sepa nuestro amor" (Mon Laferte y Alejandro Fernández).

También estaban nominadas "Si hubieras querido" (Pablo Alborán), "Todo de ti" (Rauw Alejandro"), "Dios así lo quiso (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra) y "Vida de rico" (Camilo).

Sobre el escenario, los autores de "Patria y vida" reclamaron "libertad para todos los presos políticos que están en Cuba".

El galardón para "Patria y vida" llegó justo después de que esta canción fuera interpretada en el escenario en uno de los momentos más destacados de la ceremonia.

"Esta canción va dedicada a todos los presos políticos en Cuba", dijo "El Funky" antes de interpretarla.

En especial, "El Funky" se refirió al líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara; y a Maykel Castillo "El Osorbo", que es otro de los autores de la canción.

"El Funky" aseguró que esta noche ambos estaban "presentes" en sus "corazones.

La actuación acabó con los cinco músicos gritando "viva Cuba libre".

Vestidos completamente de blanco, los artistas invitaron al público a que iluminara la oscuridad con sus móviles y entre los espectadores se vio alguna bandera cubana.

La canción llegó precedida de una introducción de Gloria Estefan, quien se refirió a "Patria y vida" como "un himno".

"Esta canción es un ejemplo del poder que tiene la música para movilizar, inspirar y unirnos bajo la promesa de un día mejor, para seguir sembrando esa esperanza", dijo.