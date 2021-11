Sergio Vargas gana Latin Grammy como mejor álbum de merengue/bachata

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Con su disco “Es merengue, ¿algún problema?”, el artista dominicano Sergio Vargas ganó la categoría de "Mejor álbum de merengue y/o bachata" de los Latin Grammy, que entregó la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas, Estados Unidos.

Se trata del primer premio Latin Grammy recibido por el "Negrito de Villa" en sus casi 40 años de carrera desde que a finales de 1981 ganó el segundo lugar del Festival de la Voz organizado por el músico Rafael Solano y Yaqui Núñez del Risco.

En la categoría Mejor álbum de merengue y/o bachata competían además, Alexandra con “Bachata Queen”; Manny Cruz, “Love Dance Merengue”; Luis Segura, “El papá de la bachata, su legado (Añoñado I, II, III, IV)” y Fernando Villalona con “Insensatez”.

El álbum “Es Merengue ¿Algún Problema?”, cuenta con 15 canciones como: "Boquita", "Amiga", "Canalla", "Despilfarro", "Pobre diablo", "En un solo día", "Felicia", "Las vampiras", "Medley bolero", "Convergencia / blanca", "No te puedo olvidar", "El guardia del arsenal", "Por ti" (For you love), "¿Qué estás buscando?", "Si pudiera decidir" y "Soy lo prohibido".

Con seis posibilidades, el dominicano Juan Luis Guerra es después del colombiano Camilo (tiene 10), el artista más nominado a la premiación que se desarrolla este jueves en Las Vegas.

Juan Luis Guerra también se llevó su primer Latin Grammy en la ceremonia no televisada. El dominicano recibió el premio en “Mejor arreglo musical” por la nueva versión de su canción “Ojalá que llueva café” en el disco “Privé”.

La cantante dominicana Rita Indiana compite en la categoría como Mejor nuevo artista.

En la categoría de mejor álbum de cantautor figura la dominicana Covi Quintana con su disco “Mañana te escribo otra canción”, compitiendo con Alemor, “Alemorología”·; Alex Cuba, “Mendó”; Mon Laferte, “Seis”, y Rozalén, “El árbol y el bosque”.

El urbano dominicano Alcover es otro de los nominados. Aunque ha sido nominado otras cinco veces como productor, esta es la primera vez que compite como artista en la categoría Mejor fusión/interpretación urbana por su tema “El amor es una moda” junto al reguetonero boricua Don Omar y el cantante español Juan Magán.

Los Latin Grammy se desarrollan este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tras haberse realizado en Miami sin público el año pasado debido a la pandemia.

La gala se trasmitirá a las 8:00 de la noche en vivo en República Dominicana por Telecentro, canal 13, en República Dominicana, y en Univision poco después de la llamada Premiere del Latin Grammy, un evento emitido en línea en el que se entregan la mayoría de las estatuillas.