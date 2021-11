Toxic Crow, “insuperable” en sucesos contra delincuentes

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Son varios los sucesos en los que Toxic Crow se ha topado de frente con la delincuencia. El artista urbano ha sido victima de varios robos y atracos dentro y fuera del país.

Recientemente “La maquina de cotorra” ha sido tendencia tras hacerse viral un video donde le da una “pela” a un supuesto ladrón de retrovisores, quien era reincidente en el hecho en los edificios propiedad del artista.

Luego de esta situación Toxic Crow fue citado por el Ministerio Público para las investigaciones pertinentes, donde pidió disculpas por su comportamiento y exhortó a las personas a darle seguimiento a sus denuncias.

“Pido disculpas públicas con lo que sucedió y lo que le exhorto al pueblo que siempre le den seguimiento a los apresados para que el proceso se termine tiene que darle seguimiento con el Ministerio Público y la Fiscalía”, dijo el cantante.

Anteriormente, el esposo de La Insuperable dijo que tendría que tomar la medida de irse a vivir fuera de República Dominicana un país más seguro donde no exista la “doble moral”.

“Lamentablemente voy a tener que irme de forma definitiva de la República Dominicana con toda mi familia y vivir en un país más seguro donde no exista tanta doble moral y se respete más la seguridad, integridad y tranquilidad de un ciudadano que sólo a sido un ejemplo para la juventud. Pero tranquilo que el tiempo y los hechos me darán la razón”, expresó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, luego se retractó y explicó que “a veces uno dice cosas que después se arrepiente y yo soy dominicano y pro dominicano por eso todas las inversiones la tengo en mi país”.

Atraco en Nueva York

En el 2018 el intérprete de “La moda” también fue victima de la delincuencia, pero en esta ocasión en Nueva York.

Tanto Toxic Crow como La Insuperable y el hermano del cantante, el exponente urbano Danny Punto Rojo fueron asaltados por desconocidos a bordo de un vehículo.

En el hecho hirieron a su hermano de un disparo en el hombro y casi “matan a su esposa” en el Bronx, New York. Un video mostró como los supuestos asaltantes atacan el vehículo de los artistas en plena calle.

Según lo que contaron en ese momento, el hecho sucedió en el Bronx cuando estos salían de una peluquería y fueron perseguidos por los cascos en plena ciudad.

Tras el robo, los cantantes persiguieron a los ladrones concluyendo con una persecución de película y con la huida de los delincuentes.

Un año después, Toxic Crow informó que recuperó las prendas que le robaron en el atraco: “Es increíble. Yo no pensé que iban a recuperarme todas las prendas. Las de Danny Punto Rojo no se pudieron recuperar. Le quiero dar las gracias al departamento de policía de los Estados Unidos, a Steven, el detective que se encargó de llevar el caso y darme seguimiento siempre”, contó en ese momento.

Luis Enrique Caonabo Mesa, nombre de pila del artista, dijo que volvieron a sus manos las tres cadenas que le quitaron; una con medalla de Versace, otra de marca Rolex y una más pesada.

Ladrón entra a su casa

En el 2016 el cantante ofreció 50 mil pesos como recompensa para quien le ayudara a identificar al ladrón que penetró a su vivienda y cargó con varias pertenencias.

El artista publicó en sus redes sociales imágenes de las cámaras de seguridad en momento en que el supuesto ladrón rompía los hierros de una ventana y luego recogía objetos dentro de la casa.

Un día más tarde detuvieron al sujeto y Toxic Crow se tomó una fotografía junto a este.

“Yo soy el toxico, los ladrones no me Duran 24 horas para yo empuña lo, conmigo no que mi ropa de artista yo la enganchó de una vez y me pongo la de tiguere y muevo el mundo en un segundo. Misión cumplida, manos dura para los delincuentes. Gracias a dios primero, Gracias a mis amistades del Dicrim que me apoyaron y me ayudaron a la persecución, policía Capotillo y Suero, gracias a la fiscalía y gracias a todos mis fans y colegas que se unieron a mi problema tituaaa”, escribió en Instagram.