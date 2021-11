Gabi Desangles: la reina de belleza que giró hacia la comunicación y la actuación

Nasha Cruz Ch.

Santo Domingo, RD

Gabi Desangles es una de las mujeres tendencia en el país luego de su renuncia del programa radial “Mujeres al borde”, donde llegó luego de un proceso de crecimiento desde que comenzó hace una década en el mundo del entretenimiento como modelo y reina de belleza.

Gabriela Pérez-Bernal Desangles se conoce como Gabi Desangles desde que inició su carrera como modelo al participar en el certamen de belleza Miss República Dominicana en el 2010.

Gabi nació en Nueva York el 15 de abril de 1988, es hija única y actualmente se desarrolla como comunicadora y actriz de cine, televisión y teatro.

A pesar de estar presente en los medios desde el 2011, saltó a la fama en el 2017 tras participar en varios proyectos, entre ellos los musicales “Hotel Burlesque” y “Anchoítas”. Previo a esto había aparecido en la película de comedia “Ladrones” y en “Patricia: el regreso del sueño”.

Para Gabi, los medios de comunicación no deberían tener un prototipo para las mujeres. En una entrevista realizada por el Listin Diario en el 2017, Gabi explicó que había sido víctima de críticas por su apariencia.

"Es tan importante que la gente entienda que lo importante para estar en un medio de comunicación y lograr tus sueños es el talento. No tienes que ser un patrón, porque no todas tenemos que ser iguales”, dijo la comunicadora en la entrevista con este periódico.

En verano del mismo año, 2017, se unió como presentadora al programa sabatino “Vale por Tres” (Telesistema, canal 11), de Roberto Angel Salcedo.

Desde entonces ha estado en el foco de la farándula. “He sido víctima de que por cómo me veo o por de dónde creen que vengo, me juzgan”, explicó ella en la entrevista con Listín Diario.

Igualmente, afirmó que “ni lo malo malo ni lo bueno muy bueno se escucha, porque se te pueden ir los pies de la tierra, pero si no hablan bien o mal de ti no está pasando nada contigo, valoro tanto los buenos mensajes como al hater”.

En ese momento ya se encontraba trabajando en "Mujeres al Borde Radio", transmitido por emisora Estrella 90 y perteneciente al Grupo Medrano, de donde renunció el martes.

Su renuncia de “Mujeres al Borde Radio" se produjo luego de que decidiera no participar en una entrevista que se le realizaría a Agustin Laje el pasado 11 de noviembre.

Desangles alegó que la asignación de la entrevista "se hizo de manera improvisada, no se avisó que ese caballero iba a venir; además no comulgo con su pensamiento ni con su forma. No quería realizar un debate sin sentido”.

La renuncia también se motivó por comentarios realizados por Roberto Rodríguez, ejecutivo del Grupo Medrano y director de Estrella 90, sumando otro descontento para Desangles.

