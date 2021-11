Ingrid Gómez: "Si hay una mujer que define Mujeres al Borde para mí es Gabi Desangles"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

"Si hay una mujer que define Mujeres al Borde para mí es Gabi Desangles", expresó Ingrid Gómez, productora del programa radial de la emisora Estrella 90, tras la renuncia de su colega y amiga del espacio.

"Gabi Desangles llegó a mi vida hace casi cinco años, a acompañarme en un camino hermoso, donde se convirtió en una maestra para mí", manifestó Gómez a través de la emisora Estrella 90.

Según sus palabras, Desangles "me preparó para ser la mejor madre que mi hija adolescente pueda tener; donde me ayudó a romper tabúes, me ayudó a ser tolerante, me ayudó a ser compasiva".

Luego agregó: "Ustedes no tienen idea que Gabi es la hermana que la vida no me dio. Si hay una mujer que define Mujeres al Borde para mí es Gabi Desangles. Y si fuera por mí Gabi Desangles me acompañara de la mano el resto de mi vida completa".

Ingrid Gómez negó que haya recibido algún tipo de presión del grupo Medrano, "para nada" y comentó que el comentario público de Roberto Rodríguez, director de Estrella 90, "hirío sus sentimientos" (los de Gabi), pero que él está dispuesto a conversar con ella porque "la valora".

+ Argumentos de Gabi

La raíz de la decisión de Gabi está relacionada con el hecho de que el pasado 11 de noviembre ella decidió no participar en una entrevista que se le realizaría en "Mujeres al Borde Radio" al controversial escritor argentino Agustín Laje.

La también actriz señaló en la carta entregada al Grupo Medrano que no participar en la entrevista ha desatado una serie de comentarios mal intencionados hacia su persona, generando morbo y controversias que han dado paso al sensacionalismo.

Desangles precisó que decidió no participar en la entrevista de Laje porque "se hizo de manera improvisada, no se avisó que ese caballero iba a venir; además no comulgo con su pensamiento ni con su forma. No quería realizar un debate sin sentido”.

La renuncia también está motivada por comentarios públicos de uno de los ejecutivos del Grupo Medrano y director de Estrella 90, Roberto Rodríguez.

"Cuando eliges una profesión debes prepararte para los retos que te tocarán. La preparación va contigo 24/7 y gracias a ella serás exitoso. Sin preparación no habrá preguntas ni respuestas", comentó Rodríguez en Twitter.

El programa radial "Mujeres al Borde" lo encabezan Ingrid Gómez y Bárbara Plaza. Es lo más probable que entre otra mujer en lugar de Desangles.