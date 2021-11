Ed Sheeran y BTS arrasan en los MTV EMAs 2021 y Aitana se corona mejor artista española

EP

Madrid, España

Los MTV EMAs 2021 tuvieron lugar el 14 de noviembre en el Papp László Budapest Sportaréna de Hungría con un gran show en vivo que celebró la música para todos en todo el mundo. El evento se emitió a través de MTV en 180 países y contó con impresionantes actuaciones de los artistas más aclamados y reconocidos del momento. Celebridades como Ed Sheeran y BTS arrasaron llevándose varios premios, mientras que Aitana se hizo con el galardón a mejor artista española.

Sheeran ganó los premios a mejor artista y mejor canción por Bad Habits. Por su parte, BTS se hizo con el mayor número de galardones incluidos mejor artista pop, mejor K-Pop, mejor grupo y mejores fans.

Aitana venció a Ana Mena, C. Tangana, Colectivo da Silva y Pablo Alborán y se llevó el premio a mejor artista española. Sin embargo, la estrella no acudió al evento y agradeció su galardón a través de Instagram.

"Mil millones de gracias a todos vosotros por este pedazo de premio. No puedo estar más feliz, deseando que llegue a casita para ponerlo en un sitio guay. No, en serio, gracias por todo, por estas semanas de locuras preciosas (realmente estos últimos años) y este premio que nunca jamás pensé que tendría. Todo esto es por y para vosotros", escribió. El premio a mejor artista latino fue a parar a Maluma.

Por su parte, Lil Nas X ganó el galardón a mejor vídeo por MONTERO (Call Me By Your Name), mientras que el reconocimiento a mejor colaboración fue a parar a las manos de Doja Cat y SZA por Kiss Me More.

Maneskin, banda que saltó a la fama gracias a su victoria en Eurovisión 2021, recibió el reconocimiento a mejor artista rock, mientras que la presentadora de la noche, la artista Saweetie, obtuvo el premio a mejor artista revelación.

El espectáculo contó con las actuaciones de OneRepublic, Imagine Dragons, Griff o YUNGBLUD, entre otros. Kim Petras hizo historia como la primera artista trans que actúa en los MTV EMAs. Cabe destacar que se trataba de la primera edición en que los ganadores del MTV EMA Generation Change Award fueron reconocidos durante el espectáculo. Este premio reconoció la labor de los activistas a favor de los derechos LGBTQ+ Amir Ashour, Sage Dolan-Sandrino, Matthew Blaise, Erika Hilton y Viktória Radványi. Drew Barrymore fue la encargada de entregar el galardón.