Amara la Negra revela el sexo de sus bebés

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Amara la Negra se encuentra feliz en esta nueva etapa de su vida y reveló que se convertirá en madre de dos niñas.

“Voy a tener dos niñas”, dijo en exlusiva para el programa “Despierta América”.

Hace unos días la La cantante de origen dominicano sorprendió al anunicar que tendría gemelos y adelantó que será madre soltera.

"En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo", declaró a la revista People en Español.

Luego agregó: "Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí".

obre el significado de ser padre, sostuvo que éste "no es el que engendra, es el que cría.

"En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés", comentó.

Anteriormente, la copresentadora de Nuestra Belleza Latina (Univision) había revelado que había sufrido un aborto espontáneo en el mes de julio del presente año.

“Estoy emocionada finalmente compartir que tenemos gemelos en camino. Aunque estoy asustada y nerviosa, especialmente después de tener un aborto espontáneo, también estoy emocionada y tengo una montaña rusa de emociones, pero realmente es una bendición”, dijo ella.

Amara, de 31 años, contó a People que se enteró de que iba a ser madre tras realizar una visita a República Dominicana para supervisar sus negocios de bienes raíces por lo que aprovechó y fue hasta a su ginecóloga.

“Nada más me había hecho la prueba de orina. Y cuando la muchacha ‘enfermera’ me pone el sonograma dice: ‘Wwo, hay dos sacos gestacionales’. Estaba sorprendida, no procesaba lo que me estaba diciendo. Fue muy raro. Se sospecha que eran trillizos, es difícil decirlo ahora porque tenía bastante sangrado y estaba muy adolorida”, contó a People en Español.

La intérprete aseguró que no estaba buscando el embarazo en estos momentos, pero siempre se dijo: ‘Si Dios me lo da, Amén, ya decidido está”.

La dominicana más tarde compartió en sus redes sociales una fotografía junto a una sonografía y una prueba de embarazo certificando lo anteriormente expuesto.