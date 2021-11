Primera imagen oficial de la secuela de El retorno de las brujas (Hocus Pocus 2) en Disney+

¡Vuelven las escobas y los calderos! Las hermanas Sanderson regresan. Disney+ ha presentado la primera imagen oficial de la secuela de 'El retorno de las brujas'. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy vuelven a meterse en la piel del trío de hechiceras malvadas, que volverán a causar estragos en la ciudad de Salem.

Estrenada en 1993, la cinta de Kenny Ortega es considerada uno de los grandes clásicos familiares de los años 90. Las hermanas Sanderson no son las únicas en regresar, pues Doug Jones volverá a interpretar al zombi Billy Butcherson.

El resto del reparto incluye a Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Wadingham, Juju Brener, Froy Gutiérrez, Taylor Henderson y Nina Kitchen.

They're already running amok, amok, amok! ?? @BetteMidler, @SJP, and @KathyNajimy are in production on #HocusPocus2, coming Fall 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/deTH8HxPjW