Álvaro Morte: “Lo inteligente era acabar ´La casa de papel´”

Paula Escalada Medrano/EFE

Madrid, España

Agradecido y expectante con los nuevos personajes que llegarán. Así se encuentra el actor español Álvaro Morte dos semanas antes de decir hasta siempre al papel que le ha cambiado la vida (el Profesor, de "Money Heist") y cuando está a punto de estrenarse en Amazon Prime Video “The Wheel of Time”, su primer proyecto completamente internacional.

En una entrevista con Efe, Morte habla sobre la necesidad de que la serie que ha revolucionado el panorama audiovisual español finalizara en el momento adecuado, sin estirarla en exceso. Un adiós que llegará el próximo 3 de diciembre y que también era necesario para que el propio actor huyera del encasillamiento, cuenta.

Morte (Algeciras, España, 1975) espera que esto sea el principio de una carrera llena de personajes como el de Logain Ablar, con el que da un salto internacional en esta gran producción de fantasía (que se estrena el próximo viernes) con falsos dragones renacidos y mujeres influyentes en el poder único, que busca convertirse en saga de éxito.

P: Cambio total de registro, ¿Cómo ha sido meterse en los mundos fantásticos creados por Robert Jordan y convertirse en este falso dragón?

R: Más que la parte de Logain que parece estar salida de Matrix, un personaje todo vestido de negro, me interesaba la parte humana del personaje, de cómo ese tipo al que le dicen “tienes que hacerte pasar por todo esto” y su vida se transforma en una tragedia, aun así, tiene que engañar a todo el mundo haciéndoles creer que él va a salvar al mudo, sabiendo que eso no va a pasar. Esa aproximación al personaje me pareció muy interesante y es de donde he tirado. (…) Me permitía hacer un showman en toda regla. Es un personaje eminentemente teatral.

P: ¿Y cómo ha sido su primera experiencia completamente internacional?

R: Ha sido muy satisfactoria por saber que los que trabajamos en España estamos totalmente preparados para salir ahí afuera y trabajar al mismo nivel. No solamente eso, sino que te das cuenta de cómo se nos valora fuera. Recuerdo llegar allí y que la gente estuviera muy contenta de que un actor español que había formado parte de producciones muy importantes que estaban dando la vuelta al mundo estuviera con ellos. La experiencia ha sido maravillosa y he tenido la suerte de trabajar con gente estupenda. Tengo una escena con Rosamund Pike, que es un regalo del cielo.

P: ¿Se siente felizmente responsable (por el éxito de “Money Heist”) de que el audiovisual español esté en plena ebullición?

R: Creo que nosotros ni somos los primeros ni somos los mejores, pero sí es verdad que hemos sido un punto canalizador de cara a que en el resto del mundo las miradas se giren hacia España para decir, ¿qué está pasando aquí?, ¿qué está haciendo esta gente? Puede que a nivel televisivo sí que hayamos sido de las primeras y yo me siento muy orgulloso. Lo único que me gustaría pensar es que seamos lo suficientemente inteligentes como para que podamos construir una industria más sólida en nuestro país. Que seamos capaces de aprovechar este tirón para que no sea algo efímero porque si no en un futuro llegará, no sé, Rumanía, y hará una serie de éxito que costará la mitad y todo el mundo se trasladará a hacer cosas en Rumanía.

P: ¿Va a pasar esto de aprovechar el tirón con su propia persona? ¿Álvaro Morte ha llegado alto para quedarse?

R: Más que "Money Heist", que ha sido el detonante, yo espero que lo que me afiance aquí sean todos los proyectos que me quedan por hacer. Después he hecho muchas cosas. He hecho “El Embarcadero" ("The Pier”), “The Head”, “Sin límites”, “The Wheel of Time”... "Money Heist" me ha abierto puertas para que haya gente que quiera contar conmigo a la hora de trabajar. El Profesor ha sido un personaje muy importante en mi vida y yo lo que espero es que esto sea el principio de una carrera llena de personajes.

P: ¿Era el momento de decirle adiós?

R: Desde el punto de vista de lo divertido, de la ejecución del personaje, sí que hubiera hecho muchísimas más (temporadas) porque lo adoro. Pero no era inteligente por mi parte en términos de mi carrera como actor seguir haciendo más, en base a que creo que, a lo mejor, me podía haber encasillado demasiado y a mí lo que me interesa como actor es poder meterme en la piel de muchos personajes.

P: ¿No lo echará en falta?

R: Claro, sí, echo de menos al Profesor pero también a personajes que hice cuando estaba haciendo la carrera de arte dramático. Es un personaje muy importante en mi vida al que amo profundamente, pero igual que he amado a otros. Lo que pasa es que él me ha dado otras cosas en términos de éxito (…). Para mí lo ideal sería si en un futuro, dentro de unos años, dicen, hacemos otra temporada de "Money Heist", hacemos una temporada de oro, pues fantástico, vamos a por él. Pero creo que lo inteligente y también de cara a cuidar a los fans, que son los que nos han puesto ahí, es terminar la producción y la historia en el punto en el que tiene que terminar y no intentar alargarla demasiado.