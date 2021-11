Grammy Latino vuelve a Las Vegas con Camilo, JL Guerra y C. Tangana a la cabeza

AFP

Madrid, España

Una constelación de artistas desfilará en los premios Grammy Latino que este jueves regresan a Las Vegas para su primera ceremonia presencial en dos años, con Camilo, Juan Luis Guerra y C. Tangana liderando las nominaciones.

La ceremonia, que en 2020 se realizó virtualmente desde Miami debido a la pandemia, también está marcada por un reciente cruce de palabras entre el colombiano J Balvin y el puertorriqueño René Pérez sobre el destaque que el reggaetón ha conseguido en la mayor fiesta de los premios a la música en español y portugués.

La Academia Latina de la Grabación confirmó la participación del español C. Tangana, la mexicana Gloria Trevi, la chilena Mon Laferte, los cubanos de Gente de Zona, Jon Secada, el colombiano Camilo y el brasileño Nando Reis en la gala del jueves.

El salsero Rubén Blades, quien la noche previa a la ceremonia será honrado con el galardón a la Persona del Año, también cantará acompañado de unos veinte músicos.

"La ceremonia promete ser una celebración excepcional de la excelencia musical que irá de la mano con una narrativa inspiradora", anticiparon los organizadores de la fiesta que se realizará en el MGM Grand Garden Arena.

Camilo, con diez nominaciones, lidera la lista de galardones. El colombiano de 27 años compite con "Vida de rico" a la Canción del Año y a la Grabación del Año, y con "Mis Manos" por el Álbum del Año.

El dominicano Juan Luis Guerra sigue con seis nominaciones, entre ellas Grabación del Año y Álbum del Año.

Por su parte, C. Tangana (cuyo nombre real es Antón Álvarez) conquistó cinco nominaciones con su exitoso trabajo "El Madrileño", que mezcla ritmos de España y América Latina, y que compite como mejor álbum del año. El artista español, que ha demostrado gran versatilidad, también disputa, en varias colaboraciones, categorías como Mejor Canción Alternativa y Pop/Rock.

"No nos valoran"

Luego del anuncio de los galardonados en septiembre, el reggaetonero colombiano J Balvin desató una polémica al pedir boicotear la ceremonia en sus redes sociales.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. (...) Les damos Rating pero no nos dan el respeto", tuiteó el cantante que este año consiguió tres nominaciones, frente a las diez del año pasado.

El puertorriqueño René Pérez, Residente, salió al paso y confrontó a Balvin: "Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?", le dijo el que fuera vocalista de Calle 13.

Residente le subió volumen a su respuesta comparando la música de Balvin con "un carrito de perros calientes": popular pero no digno de una estrella Michelin.

El enfrentamiento virtual puso de relieve una vez más el descontento de algunos expositores del reggaetón con la Academia Latina de la Grabación que el año pasado, después de reiteradas críticas por la ausencia del género, incluyó por primera vez la categoría Mejor Interpretación Reggaetón.

Este año los reggaetoneros no dominaron las nominaciones generales, pero intérpretes como Bad Bunny disputan los rubros más importantes de la noche.

Homenaje a Marília Mendonça

Durante la Premiere de la ceremonia se entregarán 45 de los 53 premios de la noche. En tanto que la Academia Latina de la Grabación anunció una antesala especial para la entrega de las siete categorías de habla portuguesa, en las cuales destacan grandes nombres de la música brasileña como los sambistas Paulinho da Viola y Martinho da Vila.

La llamada "Reina del sertanejo", Marília Mendonça, quien falleció trágicamente en un accidente de avión el 5 de noviembre a los 26 años, está nominada junto al duo Maiara & Maraísa al Mejor Álbum de Música Sertaneja, con "Patroas".

Mendonça, cuyas canciones superan las 100 millones de reproducciones en Spotify, era una de las artistas más influyentes de Brasil. La joven artista, ganadora de un Grammy Latino en 2019 y con una meteórica carrera, será homenajeada durante la Premiere de la gala.

Al posicionar a las mujeres como protagonistas, Mendonça se convirtió en un ícono feminista y revolucionó el sertanejo, la música country brasileña.

El director de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, prometió "una tarde llena de camaradería y momentos únicos", y dijo "estar emocionado" de reunir en la antesala de los principales premios de la noche a miembros y nominados.