“Eternals” sufre caída pero aún lidera la taquilla de EEUU

LINDSEY BAHR / AP

La cinta “Eternals” de Disney y Marvel sufrió una fuerte caída en su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, pero todavía se mantiene en la cima sobre estrenos como “Clifford the Big Red Dog”.

“Eternals” añadió 27,5 millones de dólares durante el fin de semana, aumentando su total a nivel nacional a 118,8 millones de dólares, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. La película, dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao y que está protagonizada por Angelina Jolie, Kumail Nanjiani y Gemma Chan, registró una caída del 61% respecto a su debut.

Aunque no es raro para una gran película de superhéroes, fue significativamente mayor que la caída del 52% de la última entrega de Disney y Marvel “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.”

Ambas cintas se exhibieron exclusivamente en cines, pero la principal diferencia es que “Shang-Chi” simplemente obtuvo mejores calificaciones del público y de los críticos. “Shang-Chi” ya está disponible en la plataforma Disney+. “Eternals” ha recaudado 281,4 millones de dólares hasta la fecha.

El segundo sitio fue para “Clifford the Big Red Dog”, que se estrenó durante la semana y también estaba disponible en streaming a través de la plataforma Paramount+. Recaudó una cantidad estimada de 16,4 millones de dólares en 3.700 cines durante el fin de semana y 22 millones de dólares desde su estreno hace cinco días.

Los éxitos de taquilla completaron los cinco primeros puestos con “Dune” en el tercer sitio con 5,5 millones de dólares, “No Time to Die” en el cuarto con 4,6 millones de dólares, y “Venom: Let There Be Carnage” en quinto con 4 millones.