Marina Villén/EFE

San Juan, Puerto Rico

Con el lanzamiento este viernes de su primer sencillo en seis meses, "Gracias", Pedro Capó inicia un nuevo ciclo discográfico con el que espera "conectar y resonar en otras personas" a través de recuerdos y sonidos de su adolescencia y con su isla natal muy presente.

"Queríamos recrear esa nostalgia de mi infancia, de una fiesta puertorriqueña en casa con titi, los primos, las primas dándose el traguito a escondidas, el juego de dominó, los sandwichitos de mezcla, y celebrar eso, celebrar nuestro niño interior", cuenta sobre "Gracias".

El sencillo, el primero que publica de su próximo álbum, mezcla rap con toques de rock, una fusión que representa la propia trayectoria profesional y vital del autor del éxito de 2019 "Calma", que le valió certificaciones de diamante en México y Estados Unidos y multiplatino en América Latina y Europa.

"Yo me divierto, siempre tengo muchas inquietudes en la vida y la música no es la excepción. Me encanta jugar con distintos elementos, desde el Caribe que es muy mío, el rap que viví en Nueva York por diez años, el soul, el rock de mi adolescencia", explica sobre su don para mezclar géneros.

A la pregunta de si su vida es una fusión en sí misma, el ganador del Grammy Latino en las categorías "Canción del Año" y "Mejor Fusión/Interpretación Urbana" de 2019, dice rotundo: "Totalmente. Somos gente camaleónica que nos vamos adaptando a diferentes realidades".

Capó cree, además, en el destino y en que "todo es perfecto aunque no sea ideal". Como dice la letra de su nuevo sencillo "Gracias, bendición y gracias, to' lo que nos pasa tiene una razón", y él vive "con esa filosofía como bandera".

+ Dinastía Capó

No faltan alusiones y agradecimientos del puertorriqueño Pedro Capó a su familia. Nieto del famoso cantante Bobby Capó y de la Miss Puerto Rico 1948, Irma Nydia Vázquez, su padre, Bobby Capó Jr, también fue músico y para el autor de "Gracias" (su nuevo tema) su "héroe" y modelo a seguir, pese a que falleció cuando tenía 14 años.

"Yo vivía de bar en bar viéndolo tocar. Eso siempre me apasionaba, esa vida bohemia, la manera que se entregaba y se entregó a la vida, siempre me enseñó eso, que lo que amas te consuma, entra de lleno", cuenta emocionado.

"El ser desbocado en la música tiene su magia", asevera Capó, quien no olvida tampoco en el sencillo "Gracias" a su madre y a sus tres hijos, que son sus "soles": "Me mueven, me inspiran, me enseñan, aprendo de ellos, conecto con mi niño interior".

+ Nominación al Latin Grammy

Capó destaca el amor a la familia, pero también el romántico. Su último disco, "Munay", que significa "amor" en la lengua quechua, fue lanzado en septiembre de 2020 y está nominado al Grammy Latino de este año como "Mejor Álbum Vocal Pop".

"De esperanza vive el pobre, yo siempre tengo esperanza, quien sabe si damos el palo entonces, pero no vivo aferrado a eso", responde con cercanía al ser preguntado por las posibilidades de ganar el premio.

El cantante y actor afirma estar "sorprendido", ya que fue "un disco pandémico" en el que no pudo incluir todas las canciones previstas debido a la covid-19, un virus del que se contagió y que le obligó a cancelar conciertos en Puerto Rico.

"Yo tuve que cerrar el disco en el closet de mi casa, montar un estudio, trabajar remoto, así que agradecido. Me ilusiona mucho que un disco que habla del amor en todas sus capacidades haya conectado de esa manera, que la Academia lo reconozca es el último, el más grande de los cumplidos", subraya.

El amor, a su juicio, es "una fuerza universal" que mueve el mundo. Reservado, no obstante, sobre su vida privada, solo dice que su corazón está ahora "bien" y que con la mexicana Sofía Reyes, con quien se le relacionó este verano, únicamente le une "una amistad bonita".

Pedro Capó asegura no tener miedo a mostrar su lado más personal, camaleónico y desbocado, y apuesta con su nuevo proyecto musical por celebrar su "niño interior".

"La música es mi terapia, es como una catarsis de cierto tipo y, en estos momentos de mi vida, de la única manera que yo puedo compartir mis experiencias y mis enseñanzas es hablando de cómo me han sucedido a mí las cosas", comenta el artista multidiamante en una entrevista con Efe en el Viejo San Juan.

+ Intimidad del hogar

Su próximo álbum, que saldrá a la luz en mayo de 2022 y del que prefiere no desvelar muchos detalles en la entrevista, ya está preparado y el cantante y compositor no puede mostrarse más orgulloso del primer disco que hace "a pulmón" y desde su casa.

"Trabajar desde casa le da cierta intimidad y una honestidad particular al disco. Bien contento con este nuevo concepto, este nuevo sonido que he estado explorando, que se basa un poquito en mi adolescencia, en los 90", asegura.

El álbum tiene incluso nombre, uno "bien lindo, bien fuerte que encierra el disco completo", según Capó, quien detalla: "Es una historia, es un concepto que va de arriba abajo, es una fotografía de estos momentos de mi vida".