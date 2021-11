¿Dirigirá Chloé Zhao (Eternals) la película de Star Wars de Kevin Feige, presidente de Marvel?

Europa Press

Madrid

Chloé Zhao, ganadora del Oscar a la mejor dirección por 'Nomadland' y directora de Eternals, podría haber sido la elegida para realizar la película de Star Wars que el presidente de Marvel, Kevin Feige, está preparando.

El medio One Take News ha señalado que las negociaciones entre la cineasta y el estudio podrían haberse cerrado ya o estarían casi a punto de llegar a término. A falta de una confirmación oficial, parece que lo más prudente es tomar esta información con cierta cautela.

Hay que recordar que la propia Zhao ya aseguró que estaría encantada de hacerse cargo del proyecto de Feige en el universo de Star Wars. "Haría cualquier cosa si Kevin Feige me lo pidiera", respondió la artista", hace tan solo unos días.

Más allá del fichaje de Michael Waldron, guionista de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' y guionista principal y productor ejecutivo de la serie de 'Loki' en Disney+, para escribir el libreto de esta nueva producción de Lucasfilm, poco más se conoce en torno a este proyecto. La colaboración entre el estudio galáctico y el responsable de Marvel supone un acuerdo excepcional, que muestra la confianza de Disney en el creativo.

Por el momento, el Universo de Star Wars tiene varios títulos que llegarán antes del filme de Feige y Zhao. El primero de ellos será 'El libro de Boba Fett', que llegará a Disney+ el próximo 21 de diciembre. También llegarán a la plataforma en 2022 las series 'Andor', 'Obi-Wan Kenobi', así como la tercera temporada de 'The Mandalorian', además de varios proyectos más que todavía no cuentan con fecha de estreno como 'Ahsoka', 'Rogue Squadron' o 'The Acolyte', entre otras.