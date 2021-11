La bachata la pega duro en el mundo, celebridades la cantan y la bailan

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

La bachata está más de moda que nunca. Grandes celebridades caen rendidas ante su seductor baile y sus letras de amor o desamor. La española Rosalía y el canadiense The Weeknd son los más recientes de una exclusiva lista de famosos cantantes que desde hace una década vienen agarrados a la cintura de este ritmo.

Drake, Usher, Thalía, Shakira, Camilo, C. Tangana, Enrique Iglesias, Chayanne y otros han experimentado cantar bachata.

Este jueves 11 de noviembre, la atención de los seguidores de Rosalía y The Weeknd estarán atentos a un tema que los vuelve a unir. Ellos anunciaron a través de Instagram que este día darán a conocer “La Fama”, esta vez a ritmo de bachata.

La publicación de Rosalía generó una serie de emociones entre sus fanáticos y, sobre todo, una sorpresa , ya que ambos son intérpretes que vienen de diferentes ritmos. Ella del flamenco y el pop, él del R & B y el dance.

+ Camilo y El Alfa

Hace justo un año, el colombiano Camilo y el dominicano El Alfa “procrearon” juntos “Bebé”, que incluso ganó como mejor bachata en la segunda edición de los Monitor Music Awards, que se celebraron en octubre pasado en Miami.

“Bebé” es la primera bachata que graban cada uno en particular y tiene alrededor de 247 millones de reproducciones en Youtube.

A esa pasión por la bachata de parte de intérpretes ajenos al género se sumaron este año el rapero español C. Tangana y la argentino-española Nathy Peluso con el tema “Ateo”. Ambos artistas se conocen principalmente por el rap, pero unieron sus voces para interpretar una bachata, que a pesar de ser publicada hace un mes tiene 19 millones de visitas.

Por el video de “Ateo”, grabado en un templo católico español, se generó una polémica porque muchos entendieron que se trató de una profanación grabar escenas de baile erótico en ese lugar sagrado.

Ante los reclamos de los feligreses, incluso, los religiosos tuvieron que echar agua bendita y algunos responsables renunciaron.

+ Antecedentes

Hace una década, el puertorriqueño Chayanne se unió al bachatero dominicano Luis Miguel del Amargue, llevando la balada “Me enamoré de ti” a bachata.

Antes, en 2006, al son de bachata el cantautor dominicano Víctor Víctor (fallecido en 2019) interpretó a dúo los temas clásicos de sus amigos cantautores invitados en el álbum “Bachata entre amigos”.

La producción reúne, entre otros, a artistas como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Manuel, Pedro Guerra, Carlos Varela, y Fito Páez, cuyos éxitos encontraron un nuevo matiz con la bachata.

En 2017, el artista de origen dominicano Prince Royce llevó a su terreno a la colombiana Shakira en la bachata “Deja vu“.

En el video, filmado con el director Jaume de Laiguana, destaca el sensual ritmo y baile de la bachata en una historia donde la música trae recuerdos de tiempos pasados que unen a los protagonistas de la historia.

La colaboración entre Prince y Shakira se desprende del álbum del cantautor titulado "Five".

+Romeo Santos

El mundo bailó con pasión al ritmo del Rey de la bachata, Romeo Santos, y el famoso Usher, intérprete de múltiples éxitos en el mundo del hip hop, con el tema “Promise”, el cual tuvo un alcance de más de 300 millones de vistas en YouTube.

A pesar de ser publicada hace diez años, los amantes de ambos géneros continúan escuchando “Promise” en bachata.

El rapero Drake fue otro que sorprendió en 2014 al grabar con Romeo Santos el tema “Odio”, que pertenece al álbum “Fórmula de Romeo, Vol. 2”.

Romeo Santos ha realizado otras colaboraciones, entre ellas una con Thalía, con quien grabó en 2006 "No, no, no", el sexto sencillo del álbum de Thalía "El sexto sentido".