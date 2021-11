Esto es lo que cobra Alá Jazá por fiesta en Estados Unidos

Santo Domingo, RD

El merenguero Emmanuel Jiménez conocido en la música como “Alá Jazá” sigue con su gira por territorio estadounidense, y es que el dominicano, que ha tenido más de 50 presentaciones artísticas se ha cotizado a un precio de 35 mil dólares por shows, según indica su equipo de trabajo.

El creador del “Mamwali”, que ha llevado sus shows a ciudades como: Houston, Dallas, Irving, New Orleans, Cleveland, Cincinnati, New York, Philadephia, New Jersey, Orlando, Miami, ha dado grandes pasos en su carrera musical con su más reciente gira “USA Tour 2021”.

“Ha sido una gira con muchos frutos. Estamos tocando más de 50 fiestas, y la gira e incluso se ha expandido porque la gente está en merengue, y eso nos llena de mucha satisfacción”, dijo Alá Jazá en una nota de prensa.

Las actividades del intérprete, que en estos momentos promociona el tema ‘El malo’, se ha expandido por la costa sur, este y oeste de la Unión Americana e incluso por lugares donde el merengue no ha penetrado y donde la fanaticada le ha demostrado el gran cariño que siente por este.

Alá Jazá, oriundo de Jarabacoa, también se presentó en el Prudential Center en New Jersey con capacidad para unas 20 mil personas donde compartió escenario con los artistas: Ozuna, Wisin, Jay Wheeler, Myke Towers, Cazzu y Chesca en un evento producido por la estación radial "Uforia La X Live".