David Bisbal da positivo al covid y se le "parte el corazón" por no poder estar con su esposa y su hijo

David Bisbal tiene covid y anda con el corazón partido por no poder estar con su familia. El cantante informó que dio positivo al virus un control sanitario que se realizó a su llegada a Madrid, antes de participar en el programa televisivo "La Voz Kids" (Antena 3).

El artista se encontraba de gira por Estados Unidos y había recibido la pauta completa de las dos vacunas contra el coronavirus.

“Me gustaría compartir antes que nada que a mi llegada a Madrid de manera responsable siempre nos hacemos controles sanitarios y me detectaron covid-19. Soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa, y eso me parte el corazón; todavía ese encuentro no ha podido producirse y me muero de ganas que llegue el momento”, comentó el cantante.

Hace justo un año, Bisbal y su compañera sentimental, la modelo Rosanna Zanetti, se convierton en padres, por segunda vez, de Bianca.

En abril de 2019, procrearon a Matteo, su primer hijo en común. El artista almeriense es padre de Ella, su hija mayor, fruto de su relación con Elena Tablada, quien también en 2019 se convertió también en madre.

Sobre su avance con el virus, el artista aseguró que "los sanitarios me dicen que estoy recuperándome muy rápidamente, que mi carga viral es ya baja y, por lo tanto, tengo esperanza".

El intérprete sostuvo que no retomará su agenda de trabajo hasta que no dé negativo en covid.

También exhortó a sus seguidores a no bajar la guardia ante este virus.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Bisbal narró que a su llegada a Madrid para reintegrarse al programa “La Voz Kids”, se sometió a una prueba de coronavirus, como parte del protocolo que se sigue en la producción, y arrojó un resultado positivo al virus.

Emocionado, el cantante –quien tiene sus dosis completas de vacunas contra el COVID-19- señaló que una de las cosas que más esperaba era reencontrarse con su esposa e hijos para abrazarlos, lo que aún no ha podido hacer.