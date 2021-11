Fernando Villalona: 66 años de vida, 50 de carrera, 80 libras menos y "espiritualmente preparado"

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD.

Fernando Villalona, quien lleva 80 libras menos en casi un año de practicársele la bariátrica, vive el momento más espiritual de su vida.

Desde hace cinco años hacia acá es que, confesó, ha ido entendiendo la importancia de la palabra bendiciones, que la gente le dice con frecuencia, hasta sin conocerlo.

“Yo no quisiera morirme, pero he recibido muchas bendiciones y gracias a Dios estoy preparado, no en todo, pero espiritualmente estoy preparado, con la tranquilidad de que mi corazón está limpio, sin ninguna maldad y sin ninguna envidia a nadie”, comentó “El Mayimbe” a los periodistas.

Para lograr tal plenitud de vida pasaron 50 años desde aquel 25 de junio de 1971 cuando participó en el Festival de la Voz, organizado por el músico Rafael Solano.

Villalona llegó a la capital, esa vez, apadrinado por Viterbo de la Rosa, quien en 1971 era el síndico de Loma de Cabrera y fue quien gestionó la petición de Solano para que haya una representación de ese pueblo en el Festival de la Voz.

+ En su memoria

“Recuerdo como ahora el día que mi papá dio el sí al síndico de Loma de Cabrera para que yo viniera a participar en el Festival de la Voz, pero con una condición de que cuando terminara de cantar volviera conmigo para atrás. Esa fue la manera que buscaron para que él (su padre) pudiera decir que sí”, recordaba la noche del martes durante un encuentro con periodistas en el Teatro Nacional.

Luego agregó: “Él (su papá) estaba totalmente seguro de que esta vida no era fácil, parece que los pocos lugares en los que él cantó en la Línea Noroeste le sirvieron para vislumbrar todo lo que hemos pasado”.

La última ronda del Festival de la Voz fue el domingo 18 de julio de 1971, pero la última ronda en la que Villalona participó fue el 25 de junio.

El Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo recibió a los participantes y desde las primeras rondas Villalona marcaba puntero. En una de las rondas cantó “Habrá”.

El primer día que vio el edificio de Bellas Artes aún está en su memoria un señor que le dijo: -mira, ahí es que tú vas a cantar. “Y eso se veía tan imponente”, exclama ante la prensa.

+ Diagnóstico

Con la canción “Lágrimas para un recuerdo” participó su noche memorable en el concurso, que se transmitió en vivo por televisión, en el que obtuvo el quinto lugar, lo que generó una ola de protestas por parte del público asistente a Bellas Artes, que entendía el muchacho de Loma de Cabrera merecía el primer lugar.

Al final, la posición cimera correspondió a Frank Valdez (ya fallecido), nativo de Higüey, pero en representación de Santo Domingo.

El pasado martes, “El Mayimbe” recordó aquel lío que se armó, “que ya estaba organizado y planeado de que yo no podía ganar el primer lugar porque a los 17 años yo iba a tener un cambio, una metamorfosis de mi voz y como todo joven de 16 a 18 lo pasa, pero yo tuve la suerte de que Mario y don Juan Lama me dieron una beca para estudiar canto con la profesora Ivonne Haza de Bisonó, quien me dio la técnica apropiada para por lo menos entender algo de cómo se debe cantar”.

Desde ese verano de 1971 la historia de la música popular dominicana inscribía a un jovencito que sería mimado durante las décadas siguientes hasta convertirse en un “mayimbe” que venció los más oscuros obstáculos de la vida y en el otoño de su patriarcado musical ve la luz divina de Dios.

Para celebrar las bendiciones, Villalona presentará el espectáculo “50 años de historia: un nuevo comienzo”, los días 26 y 27 de noviembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:00 de la noche.

Bajo la producción de René Brea, el artista hará un recorrido por sus éxitos, pasando desde sus inicios, siguiendo con Los Hijos del Rey, hasta llegar a los hits de su propia orquesta, que lo han mantenido vigente durante cinco décadas.

Una orquesta reforzada, compuesta por músicos de trayectoria, acompañará a Villalona en las dos noches.

El repertorio de este show será elegido de manera cuidadosa, ya que de 246 canciones que ha grabado en su historia, 196 han sido populares.

“Estos cincuenta años me los voy a disfrutar como si fuera el primer día del Festival de la Voz”, aseguró Villalona, de 66 años (nació el 7 de mayo de 1955).

El productor. “Esta será una puesta en escena dinámica, vanguardista y que no solamente será un paseo por su música, sino también de un nuevo comienzo. Fernando está en un momento importante, con una figura renovada y eso se nota”, dijo René Brea.

El productor destacó que cuando los mayimbistas vayan al Teatro Nacional se van a encontrar con un espectáculo con mucha vibra y energía que los hará brincar de sus asientos y su propósito es dejar en el recuerdo de los fans que vieron a Fernando, como si este estuviese saliendo por primera vez a la escena musical de tan renovado que estará".

Esto así, debido a que el artista ha bajado de peso y su figura es diferente y además tiene más movilidad en escena, lo que podrá ser apreciado en esta actividad.

“Siempre estaré en pro de nuestra música, de nuestros artistas y nuestra cultura. Esta es una gran oportunidad para poder decirle al público, que después de 50 años y una gran carrera, este es el mejor momento para tener un nuevo comienzo”, destacó Brea.

+ 80 libras menos

¡Eeeeso! Es notorio que “El Mayimbe ha rebajado. Son 80 libras menos desde que el pasado 15 de diciembre de 2020 se sometió a un procedimiento de bariátrica que le quitó mucho peso de encima.

El artista llegó hasta 270 libras. El cantante comentó que ha sido un proceso de readaptación para las comidas y que incluso le ha provocado reflujos que hicieron que volviera a estudiar canto para adecuar las cuerdas vocales.