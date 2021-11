Kristen Stewart se va a casar con el amor de su vida, Dylan Meyer

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Kristen Stewart y Dylan Meyer se aman. Dos años de relación fueron suficientes para confirmarlo y están listas para dar el siguiente paso: el matrimonio. La actriz de "Crepúsculo" confirmó que contraerá matrimonio con su novia.

"Nos vamos a casar, lo haremos totalmente", dijo Stewart a Howard Stern en el programa de SiriusXM's The Howard Stern Show, según reseñó el portal E! News.

Luego agregó: "Quería que me propusiera matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella dio en el clavo. Nos vamos a casar, está sucediendo".

Stewart, de 31 años, y la guionista Meyer se conocieron hace alrededor de ocho años durante el rodaje de una pelícua, pero fue en agosto de 2019 cuando se les vio juntas por primera vez como pareja.

La estrella de Hollywood llegó a contar que el día que sus caminos se cruzaron nuevamente fue “como si todas las apuestas estuvieran apagadas”, reseñó el portal Notiboom.co en 2019.

Sobre su sentir entonces expresó: “Ella se estremeció en la fiesta de cumpleaños de un amigo y yo dije: ‘¿Dónde has estado y cómo no te he conocido?".

Hace más de un año, la estrella de Crepúsculo reveló que estaba lista para proponerle matrimonio al amor de su vida.

“La primera vez que le dije que la quería era muy tarde y estábamos en un bar de mierda, y sus amigas estaban allí o lo que sea y salieron, y yo estaba como, ‘Oh, hombre, estoy tan f enamorada de ti. No sé cómo has hecho”, dijo ella. “No era como ‘una cosa’, y también era tan obvio”.

Stewart definió a Meyer una escritora “brillante”, y dijo que las dos tienen mucho en común, incluida una afinidad compartida por Los Ángeles y sentimientos de que “se sentían como trolls cuando eran niñas”.

+ En el cine

Stewart registra una carrera activa en el cine. En 2020 se confirmó que protagonizará la película "Spencer", del director chileno Pablo Larraín, donde interpretará a Lady Di (la Princesa Diana o "la princesa del pueblo").

La actriz estadounidense saltó a la fama como la estrella de la saga Crepúsculo (de 2008 a 2012) para luego asumir roles en otros proyectos, entre ellos "Clouds of Sils Maria" (2014) y "Personal Shopper" (2016).

Además se transformó en el ícono francés de la nueva ola Jean Seberg para la película "Seberg" de 2019, interpretó a una agente secreta en "Los ángeles de Charlie" (2019) y en una ingeniera en el filme de horror de ciencia ficción "Amenaza en lo profundo" (2020).