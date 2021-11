Yohan Amparo: el muchacho de Higüey que estudia Publicidad y soñaba desde niño con cantar en The Voice

Floranyi Jaquez

Santo Domingo. RD

Lo soñó y lo logró. Yohan Amparo está viviendo una realidad que desde niño soñó con ella y a sus 19 años lo cumplió: es el primer ganador de The Voice Dominicana, concurso de canto que se transmitió por Telesistema, canal 11.

Emocionado por su triunfo y aún sin poder creerlo el joven artista habló con LISTÍN DIARIO sobre amor por la música, su proyecto musical y todo lo que viene a partir de este momento.

Él contó que soñar que se paraba en el escenario de The Voice era algo constante y todos en su familia lo sabían a tal punto que desde que tiene uso de razón jugaba con sus hermanos, primos y amigos simulando ser un participante del famoso reality mientras sus familiares eran los jueces y volteaban al oír su voz.

“Era un sueño desde siempre”, expresa emocionado el joven artista.

Por eso cuando un amigo lo llamó para decirle que la franquicia llegaría al país, de inmediato se puso a buscar información, aunque al principio fueron mínimas las que encontró.

Sin embargo, siguió indagando hasta que los medios confirmaron que su amigo tenía razón. Fue cuando decidió registrarse en y audicionar “porque yo no iba perder nada y mande mi videíto y el resto es historia”.

Historia que escribió no solo en su hoja de vida, sino en la de los dominicanos al convertirse en el primer ganador del concurso en el país.

+ La primordial

La música es su pasión y lo describe como: “Es lo que vivo, es lo que más me gusta hacer. Siempre ha sido lo primordial en mi vida; cantar, sentir e interpretar”. Amparo no ha tenido la oportunidad de estudiar música, pero es algo que está en sus planes porque para él haber ganado The Voice Dominicana es solo el comienzo de una soñada carrera artística.

Su única experiencia en el canto antes de la competencia había sido en los coros de Bellas Artes, donde aprendió todo lo que sabe.

Si bien es cierto que Yohan no se esperaba el resultado del reality, expresó que logró conectar con el público por su manera de transmitir lo que canta.

“La gente ha conectado con lo bonito de cantar porque no solamente es el talento, sino lo que tú transmites y a la gente a nivel generar mis actuaciones les han transmitido paz, les han transmitido muchas cosas muy bonitas que ha sido lo primordial”, dijo Amparo sobre el apoyo que le ofreció el público votando por él.

Amparo, quien es originario de Higüey y estudia Publicidad en la universidad APEC (su otra pasión profesional) tiene muchos planes a futuro.

“Esto no va a parar aquí. Esto es solamente el inicio, vienen mucha música, muchas cosas bonitas y estoy loco por compartir con toda la gente que me ha apoyado. Todo por lo que ellos votaron y a seguir dándole mucha música y mucho amor por medio de letras y de melodías”, manifestó a Listín Diario.

+ Detalles. Amparo es admirador e influenciado por Bruno Mars, John Legend, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Camilo. Sobre este último quiere seguir sus pasos.

“Me gusta y es bonito lo que hace, le ha llegado al corazón de la gente haciendo lo que le sale del alma y eso es lo que más o menos yo quiero ser”, comentó.

Milly Quezada. Yohan caminó toda la competencia de The Voice Dominicana al lado de su coach Milly Quezada, a quien profesó eterno agradecimiento y desde un principio quiso formar parte del team de la “Reina del merengue”.

Aparte de la estatuilla, el joven se ganó la suma de dos millones de pesos y un contrato con Universal Music, que según contó el tiempo estipulado es de un año con la producción de un sencillo y el video.

Sobre la competencia, el joven talento contó que fueron meses de arduo trabajo y no todo fue color de rosa. Tuvieron que trabajar mucho para lograr un buen producto.

“En un momento fue hasta difícil poder llevar la competencia los estudios y las responsabilidades fuera de, pero fue de mucho trabajo y de mucha preparación; nosotros crecimos de una manera increíble y se nota lo largo de la competencia, pero es por el trabajo arduo que tuvimos sobre todo durante el mes de octubre”, explicó.

Se refiere a que aparte de los coaches del concurso: Milly Quezada, Musicólogo, Nacho y Juan Magán, también estudiaban con otros profesionales como coaches vocales que trabajan con los participantes dentro de la competencia todos los días primero distancia y luego una semana antes de la presentación presencial para practicar todos los días las canciones, coreografías, etc.