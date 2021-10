Will Smith revela llegó a considerar el suicidio

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La real tormenta de la vida muchas veces está dentro de uno. Will Smith, por ejemplo, ha vivido como millones de personas: un volcán interno de situaciones por las que incluso, según confesó, llegó a considerar el suicidio como opción.

Durante la grabación del documental "The Best Shape Of My Life", el actor de 53 años, reveló: "Cuando comencé este documental, pensé que estaba entrando en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo muchas cosas ocultas sobre mí mismo".

No queda claro en qué etapa consideró quitarse la vida ni cómo ni por qué. "Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio".

Quizás en el documental responda las preguntas cuando se emita el próximo 8 de noviembre en YouTube, donde se verá al intérprete bajar 22 libras (10 kilos) en 20 días.

En el documental, el actor estadounidense habla sobre todo el proceso que ha seguido para perder peso durante su peor etapa a nivel corporal.

En el avance del audiovisual el intérprete resalta la importancia de la salud mental, más allá de la física, pues considera que es algo que también debe entrenarse.