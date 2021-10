El humorista Carlos Sánchez anuncia gira por ciudades dominicanas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

El humorista Carlos Sánchez anunció su nueva gira de presentaciones llamada “Carlos Sánchez: Inmunidad de Rebaño”, que iniciará este viernes 29 de octubre en el auditorio Alianza Juvenil, La Romana; y que continuará el sábado 30 de octubre en Hard Rock Café Punta Cana y el 5 de noviembre en el auditorio Universidad Central Nordestana UCNE.

Asimismo, continuará el 6 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao, Santiago de los Caballeros; el 12 y 13 de noviembre en la Sala Manuel Rueda, Parque Iberoamérica, Santo Domingo.

“Formalmente vuelvo al escenario. Durante la pandemia hicimos cosas pequeñas presenciales y cosas virtuales grandes, pero nos hace una falta terrible estar frente a un gran público haciéndolos reír. Si de algo me di cuenta en la pandemia, es que amo mi trabajo, porque lo extraño a muerte. La interacción con el público es mi gasolina y mi motor”, expresó Carlos Sánchez al anunciar su gira.

El humorista dominicano se ha mantenido como uno de los más consistente e innovador de los últimos diez años y por ello se posiciona como un artista inagotable.

Durante un encuentro destacó que junto a la gira estarán filmando su primer documental, el cual estaría saliendo en verano del 2022. abarcando entrevistas, vivencias, la gira, entre otros. Asimismo, reveló que el show del Gran Teatro del Cibao estará grabado con la mejor calidad por que se encuentran en gestiones para proyección internacional.

Carlos destacó que los establecimientos no estarán al 100% de la capacidad y que explica que algunos están al 50% y otros están al 75% y que se trabaja conforme las autoridades van permitiendo. Los que adquieran sus boletas en Uepa Tickets antes del 30 de octubre, tienen un 30% de descuento.

“En estos shows trataré, como es usual, temas sobre la vida diaria y cotidiana que seguro todos se sentirán identificados. Esa ha sido la razón por la que mucha gente conecta con mis chistes, porque me dedico a exponer en el escenario, lo que muchos vivimos en nuestros hogares y trabajos. Nuevos problemas matrimoniales, nuevos problemas parentales, se hablará del COVID-19, y de un perro viralata que tengo que se cree perro de raza”, dijo Carlos.

Carlos Sánchez sostuvo que durante la creación del contenido de su show “Inmunidad de Rebaño” le pasó una crisis, al igual que ha sucedido con otros humoristas que admira, y es pensar que escribieron el mejor cuento de su carrera.

"A veces creo que acabo de escribir el mejor chiste de mi carrera, lo que quiere decir que todo lo que haga de ahora en adelante será más bajito que esto. Me ha pasado en otros shows también, que he creado rutinas que me enamoro tanto de ellas, me gustan tanto, que pienso que no haré nada mejor en el futuro. Pero bueno, esos son problemas del próximo show, pero obviamente no es un problema para este show”, concluye diciendo el Rey del Stand Up Comedy.

Las boletas para ver Carlos Sánchez: Inmunidad de Rebaño están a la venta en Uepa Tickets, y en www.uepa.com. Para más información www.carloscomic.com, o llamando a las oficinas de los diferentes teatros.

