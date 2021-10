Alec Baldwin: "Tengo el corazón roto"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Alec Baldwin está destrozado: "Tengo el corazón roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna", dejó saber a través de su primeras declaraciones públicas sobre fatal accidente en el que baleó a la directora de fotografía durante el rodaje de 'Rust'.

"No existen palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia", declaró Baldwin.

El actor disparó el jueves un arma de utilería en el set de un western y mató a la directora de cinematografía, además de herir al director de la película. La policía está investigando lo sucedido.

No estaba claro si Baldwin estaba actuando al momento del tiroteo o cuántas rondas se dispararon y poco se sabía sobre el arma.

Las impactantes imágenes de Baldwin, conocido por sus papeles en la serie “30 Rock” y películas como “The Hunt for Red October” (“La caza al Octubre Rojo”), así como su personificación del expresidente Donald Trump en “Saturday Night Live”, lo mostraban angustiado afuera de la comisaría policial de Santa Fe, el jueves, reportó el diario The Santa Fe New Mexican.

Halyna Hutchins, directora de fotografía de la cinta “Rust”, y el director de la producción, Joel Souza, fueron baleados en el set de rodaje ubicado en el desierto al sur de Santa Fe, Nuevo Mexico, Estados Unidos, según funcionarios del Departamento de Policía del condado de Santa Fe.

En la fotografía se ve a un angustiado Alec Baldwin en el estacionamiento frente a la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe después de que lo interrogaran sobre el tiroteo en el set de la película Rust.

Alec Baldwin, de 63 años, supuestamente preguntó varias veces: "¿Por qué me entregaron una pistola caliente (cargada)?" después del accidente.

"El señor Baldwin fue interrogado por detectives. Él ofreció sus declaraciones y respondió sus preguntas. Vino de forma voluntaria, y dejó el edificio después que terminó el interrogatorio", informó un portavoz del departamento del sheriff del condado de Santa Fe.